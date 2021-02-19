«Зеленые щеки апреля» – в Театре.doc поставили первый спектакль по пьесе Михаила Угарова

Апрель, 1916 год. Серёжа – он совсем не мальчик, ему уже 21, и через два часа он встречает на вокзале свою Ниночку, и они вместе едут в Италию. На жарком солнце озера Цюрихерзее Серёжа решает позагорать в ожидании поезда. И тут начинают происходить встречи с незнакомцами, которые изменят его жизнь навсегда.

Через текст Михаила Угарова команда спектакля ищет отражение сегодняшнего дня. История о том, как хрупка судьба человека. Как любая жизнь может измениться в одночасье, от одной встречи.

«Это очень тонкий, образный, сильный, интересный, увлекающий за собой спектакль, с талантливыми молодыми актерами. Весь зал загипнотизировался и час пролетел на одном дыхании. Кому не хватает сейчас театра, спокойствия, красоты, то вам на этот спектакль».

«Это не простая постановка, а целое пространство смыслов. На фоне грозного 1916 года, когда Первая мировая война ещё в самом разгаре, молодой русский парень Серёжа где-то в Швейцарии встречает своих соотечественников, которые вмиг переворачивают его жизнь. На одном уровне рассказывается будто бы простая история Серёжи, но существуют и другие уровни понимания, и ключи к ним разбросаны по всему спектаклю. От зрителя требуется внимательность и сообразительность, которые с лихвой окупит прекрасная игра актеров. Однозначно стоит посмотреть!», – говорят зрители.

Режиссер – Елена Махова. Актеры – Мариетта Цигаль-Полищук/Серафима Красникова, Максим Жегалин, Григорий Перель, Олег Соколов

Когда? 16 марта 2021 года, в 20:00, на площадке «DOC на острове».

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