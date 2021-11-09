Премия «Звезда Театрала» объявила лауреатов самой почетной номинации «Легенда сцены»

8 ноября 2021 года Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда Театрала» обнародовала имена тех, кто стал лауреатом 2021 года в самой почетной номинации «Легенда сцены». Эта награда присуждается известным деятелям искусства, внесшим большой вклад в развитие отечественной культуры. Лауреатов в этой номинации определяет редколлегия журнала «Театрал» по предложениям читателей и утверждает Общественный совет Премии.

Впервые за 14 лет существования «Звезды Театрала» «Легендами» стали сразу четверо выдающихся мастеров сцены — Лия Ахеджакова, Алексей Бородин, Юрий Григорович и Нина Ургант.

Лия Ахеджакова начала профессиональную карьеру шестьдесят лет назад в Московском ТЮЗе. За минувшие годы она сыграла множество ярких ролей на сценах ведущих театров и в кино, заслужив всенародную любовь и популярность. Ахеджакова известна не только как замечательная актриса, но и как человек с активной гражданской позицией. В 2008-м году она была удостоена звания лауреата в особой номинации «Звезды Театрала» – «За гражданское мужество».

Алексей Бородин – один из известнейших театральных режиссеров страны. Уже более сорока лет Алексей Владимирович возглавляет Российский академический молодежный театр, где, по мнению коллектива, благодаря ему «царят свежий ветер и атмосфера тепла, доброты и доверия». Алексей Бородин поставил более сорока спектаклей и вырастил плеяду известных артистов театра и кино, в числе которых Чулпан Хаматова, Евгений Редько, Михаил Полицеймако, Нелли Уварова и многие другие. В 2015 году зрители присудили Алексею Бородину премию «Звезда Театрала» в номинации «Лучший режиссер».

Юрий Григорович уже давно является всемирно признанной легендой театрального искусства. Артист балета, педагог, величайший режиссер-постановщик и хореограф двадцатого столетия. Он солировал на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (сегодня – Мариинского театра), а потом там же стал балетмейстером. Более тридцати лет Юрий Григорович возглавлял балетную труппу одного из главных культурных учреждений страны – Большого театра, где представил собственную интерпретацию «Щелкунчика», создал балеты «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева и «Золотой век» Дмитрия Шостаковича. Почти весь классический балетный репертуар, исполняемый артистами Большого, существует сегодня именно в редакции Григоровича.

Нина Ургант за всю свою многолетнюю карьеру успешно исполнила не один десяток ярких ролей на прославленных сценах страны – в Театре им. Волкова в Ярославле, Ленинградском театре им. Ленинского комсомола (куда артистку пригласил сам Георгий Товстоногов), в Александринском театре. Кинобиография актрисы насчитывает более пятидесяти ролей, в числе которых и самые известные – Рая в «Белорусском вокзале», Людмила Баран в «Я родом из детства», Александра в «Осторожно, бабушка!».

Торжественная церемония награждения премии «Звезда Театрала» пройдет 6 декабря на главной сцене Театра имени Вахтангова, где ведущие церемонии Нонна Гришаева и Александр Олешко объявят имена лауреатов 2021 года. В этот вечер символы зрительской любви – фарфоровые статуэтки мимов – будут вручены не только лауреатам в почетной номинации «Легенда сцены», но и лидерам текущего зрительского онлайн-голосования. Принять участие в выборе фаворитов в сфере театра и кино можно до 30 ноября на официальном сайте премии. Билеты на торжественную церемонию можно приобрести здесь.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Уже 14 лет её лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри — многотысячная аудитория России и зарубежья, номинируя и отбирая лучшие премьерные работы сезона на интернет-портале премии.

Фото – Яна ОВЧИННИКОВА

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