Музей военной истории открыл Детскую Академию!

10 сентября 2022 года при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации состоялось открытие Детской Академии Музея военной истории.

В колонном зале Музея Военной формы состоялось торжественное открытие, где дети и их родители узнали все о Детской Академии, ее программах, преподавателях и расписании. В формате «вопрос-ответ» сотрудники Детской Академии ответили на все вопросы родителей об организации интерактивных лекций, возможности записи детей на понравившиеся направления, уточнили порядок посещения Академии. После торжественного открытия состоялись мастер-классы, где ребята смогли поближе познакомится с преподавателями. На несколько часов площадка Академии превратилась в зону детского творчества и креатива.

Детская Академия – это бесплатные интерактивные лекции для детей и подростков с 6 до 17 лет в одном из самых красивых исторических мест старой Москвы – Усадьбе Васильчиковых. Наших гостей ждет 5 кластеров: патриотический, военный, реконструкторский, культурный, кластер по военной миниатюре и моделированию. Эти направления способны заинтересовать любого юного посетителя, а интерактивные формы занятий и современное техническое оборудование, сделают процесс творчества и обучения интересным для подрастающего поколения.

Проект не является коммерческим, занятия по всем направлениям подготовки осуществляются на бесплатной основе. Ознакомиться с программами и расписанием можно на сайте museum-vf.ru в разделе «Детская Академия», запись на бесплатные занятия осуществляется: через кнопку «Записаться», почту academy@rvio.org или по телефону: +7 (495) 6481813 (доб. 5330) Детская Академия Музея военной истории открыта по адресу: Большая Никитская 46/17 стр. 1, (Музей военной формы).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.