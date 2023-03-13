Проект «Библиотека Вдохновителей» – источник идей для самореализации и полезного чтения

В Год педагога и наставника РГБМ и Всероссийское Движение «Вдохновители» запускают мотивационный проект для молодёжи «Библиотека Вдохновителей: Люди и книги, которые меняют жизнь к лучшему» – цикл образовательных встреч с лидерами различных профессий, реальные дела которых приносят пользу людям, стране и миру.

16 марта в 19:00 в Зале визуальных искусств Библиотеки для молодёжи состоится первая встреча проекта с названием «Как я попал в Википедию», героем которой станет Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничества), специалист, который развивает профессиональную систему благотворительности в России, который знает, как выстраивать механизмы помощи тем, кто в ней нуждается.

Дмитрий Поликанов с нуля создал фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», руководил Форумом Доноров – ассоциацией крупнейших благотворительных организаций страны, является экспертом Фонда «Озеро Байкал» и других фондов. Он является автором уникальной книги-бестселлера «НКО: как устроены некоммерческие организации». А ещё Дмитрий Поликанов – выпускник МГИМО, политолог-африканист, кандидат политических наук, доцент. Также – автор курсов по джиару и политическим коммуникациям, тренингов по ораторскому искусству и бизнес-технологиям. И, наконец, Дмитрий – полиглот, говорящий на 5 языках, включая суахили, и активный путешественник, побывавший в 70 странах мира. Герой проекта «Библиотека Вдохновителей» расскажет, как найти своё призвание, научиться переодевать трудности и какие книги читать, чтобы открывать для себя новые горизонты.

Встречи с участниками Движения «Вдохновители» – российскими импакт-предпринимателями в таких сферах, как наука, образование, культура и искусство – будут проходить в РГБМ регулярно. Вдохновители в формате интерактивных лекций поделятся с молодежью своим опытом достижения цели, расскажут, что даёт им силы и желание реализовывать свои планы и представят собственный интеллектуальный труд (печатные издания или аудиовизуальный контент), а также порекомендуют книги, которые повлияли на их становление, которые будут интересны и полезны подросткам.

Вдохновители как эксперты гуманитарной и технической мысли составят тематическую «Библиотеку Вдохновителей» – подборку разножанровых книг, которые помогли вих личностном и профессиональном формировании, которые будут полезны молодым людям, ищущим свой путь в жизни.

Встречи мотивационного проекта будут доступными для всех – они будут транслироваться ВК-сообществе РГБМ. Ссылки на стримы, анонсы лекций и книжные подборки от экспертов будут размещаться на официальной странице «Библиотеки Вдохновителей».

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