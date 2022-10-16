«ДЖАЗ!100!РОССИЯ!»: Музей музыки представляет выставку к 100-летию российского джаза

«ДЖАЗ!100!РОССИЯ!»: В Российском национальном музее музыки работает выставка, посвященная юбилею российского джаза и рассказывающая о вековой истории становления и развития отечественного джазового направления.

Экспозиция выставки представляет наиболее яркие события вековой истории отечественного джаза, которая началась 1 октября 1922 года. В тот вечер в Москве впервые выступил со своим импровизированным джаз-бандом поэт, литературный переводчик, страстный энтузиаст эксцентрического танца Валентин Парнах. «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр – джаз-банд Валентина Парнаха» (так он назывался в газетных объявлениях) состоял из российских энтузиастов.

Примечательно, что в нашей стране джаз начинал своё восхождение трижды, переживая различные «эпохи». Посетители выставки смогут познакомиться с историей отечественного джаза, начиная с «Эпохи первопроходцев» до «Эпохи разгибания саксофонов» и «Поколения физиков»; от периода застоя до конца 90-х годов; отдельный раздел посвящен современным исполнителям джазовой музыки России.

Что такое джаз? По определению писателя Сергея Довлатова, «Джаз — это мы сами в лучшие наши часы». Российский джаз сегодня – неотъемлемая часть современной музыкальной культуры, с богатой историей, многообещающими перспективами, крупными международными фестивалями и звёздными именами.

На выставке представлены более полутысячи уникальных экспонатов, которые специально для проекта предоставили ведущие джазовые музыканты, деятели культуры и их наследники: раритетные фотографии и плакаты, подборка редких виниловых альбомов, личные вещи музыкантов и других представителей российской джазовой сцены, звукозаписывающие и звуковоспроизводящие устройства, книги и журналы (в том числе самая первая книга в России о джазе «Джаз банд и современная музыка», изданная в 1926 году в Ленинграде).

Выставка пройдёт с октября 2022 по январь 2023 года. Зрителей ожидает яркая и разнообразная событийная программа: эксклюзивные показы документального фильма «ДЖАЗ 100» с участием его создателей и вдохновителей, джем-сейшены нового поколения джазовых музыкантов, мастер-классы и интерактивные лекции о джазе для детей, авторские экскурсии и многое другое.

Научный консультант проекта, главный редактор журнала «Джаз.Ру», директор по исследовательской работе АНО «Центр исследования джаза» Кирилл Мошков о проекте: «Мне представляется очень важным показать на выставке вещественную, материальную среду истории отечественного джаза, зримо представить в одной экспозиции все сто лет джаза в России».

«Эта выставка станет своего рода летописью истории российского джаза. Мы объединили в одном проекте возможность мультиформатного знакомства с экспонатами, сделав выбор в пользу индивидуальных предпочтений потребления информации аудиторией разных возрастов»,— анонсируя выставку, поделился генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Фото — сайт culture.ru

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