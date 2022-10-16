Выставка живописи Владимира Корбакова (1922–2013) «Личность. Вдохновение. Мастерство» в МВК РАХ

Российская академия художеств и Вологодская картинная галерея представляют выставочный проект, посвященный творчеству народного художника России, академика РАХ Владимира Николаевича Корбакова (1922–2013). В работах автора можно проследить традиции и тенденции современного развития изобразительного искусства Вологодского края, отразившие существенные черты стилистики отечественной живописи второй половины XX века. Более 80 произведений, среди которых пейзажи, портреты, сюжетно-тематическая картины, натюрморты предстают перед зрителем в залах выставки, приуроченной к столетию со дня рождения мастера.

Владимир Корбаков (1922–2013). Вологодский дворик. 1998. ДВП, масло

Владимир Корбаков (1922–2013). Заслуженная артистка России Светлана Трубина. 1985. Холст, масло

Владимир Корбаков (1922–2013). Испанские художники у меня в гостях. 2001. Холст, масло

Владимир Корбаков (1922–2013). Свободный полет на Вологдой. 1999. ДВП, масло

Владимир Корбаков (1922–2013). Семейный портрет. 1987-1988. Холст, масло

Владимир Корбаков (1922–2013). Храмы Белозерска. Успенский собор 1533 г. 2002. Холст, масло

Владимир Корбаков (1922–2013). Цветы с Луны. 1997. ДВП, масло

Владимир Корбаков (1922–2013). Вологда в 18 веке. 1989. Холст, масло

Владимир Корбаков жил в унисон со своим временем. От ранних пейзажей 1950-1960-х годов, полных светлых надежд целого поколения, в 1970-80-х он перешел к плотной, вязкой фактурной живописи, нюансированной сложнейшими переливами цвета и света, передающими напряженность и таинство жизни. А с начала 1990-х, вырвавшись из узких традиционных рамок, до конца своих дней писал ярко, декоративно, безоглядно смело.

В экспозицию включены тематические циклы, над которыми живописец работал на протяжении всей своей творческой деятельности. Один из них – портреты ветеранов Великой Отечественной войны, первые из которых были написаны в канун 30-летия Победы, а последние – в 2010 году, когда отмечалось 65-летие Победы. Поскольку мастер всегда живо интересовался историей своей страны и родного города, в его наследии присутствует и серия картин, посвященная основателю Вологды преподобному Герасиму и вологодским губернаторам. В этот же цикл входят многочисленные портреты современников: музыкантов, врачей, поэтов, писателей. Будучи Председателем Вологодского регионального отделения Союза художников России, Владимир Николаевич всегда присутствовал на генеральных репетициях новых спектаклей – так родилась серия произведений, запечатлевающих актеров вологодских театров. Особенно интересны многочисленные автопортреты Корбакова, по которым можно проследить изменения, происходящие с течением времени в личности художника.

Большая часть его пейзажей посвящена Вологодской земле – в них с любовью показано величие архитектурных ансамблей и храмовых сооружений малой родины автора. Для живописца также был важен и жанр натюрморта: любой букет, который попадал в мастерскую, он переносил на холст, сохраняя для зрителя его первозданную красоту. Неуемная фантазия порой превращала живые цветы в букеты с луны или солнца, что придавало натюрмортам таинственность и особую прелесть.

Выставка «Личность. Вдохновение. Мастерство» дает возможность ближе познакомиться с творчеством вологодского художника Владимира Корбакова. В юбилейной экспозиции, словно в многоцветном калейдоскопе, раскрывается его многогранная личность, разворачивается удивительная судьба высочайшего профессионала, полная дерзаний и радостных открытий.

Владимир Николаевич Корбаков (1922-2013) родился в деревне Казариново Сокольского района Вологодской области. В 1941–1945 участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени. В 1946–51 учился в Московской художественной студии для инвалидов Великой Отечественной войны (в 1954 присоединена к Московскому академическому художественному училищу), 1951–58 – в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова. Выставочную деятельность начал в 1955 году; член Союза художников СССР (1959), председатель правления Вологодской организации Союза художников РСФСР (1964–77), член правления Союза художников РСФСР (1965–72). Заслуженный художник РСФСР (1972), Народный художник Российской Федерации (1998), член-корреспондент (2001) и академик Российской академии художеств (2007). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), орденом «За служение Отечеству» (2006), орденом Почета (2012). В 2002 открыт Музейно-творческий центр народного художника России В.Н. Корбакова – выставочная площадка Вологодской областной картинной галереи.

Выставка открыта для посещения: 26 октября – 20 ноября 2022 года.

Управление информации РАХ

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