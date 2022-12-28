В Московской консерватории пройдут новогодние концерты-видеоинсталляции «В пещере горного короля»

В Рахманиновском зале Московской консерватории в первые дни Нового года состоятся необычные представления: концерты, сопровождаемые видеоинсталляцией и чтением литературных фрагментов на музыку Э. Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт».

«Пер Гюнт» – это увлекательное путешествие в мир народной легенды и волшебной сказки. Это история странствий: противоречивый главный герой, экзотические и фантастические персонажи, которые встречаются ему на пути, и верная Сольвейг, ожидающая его дома, – все они оживут благодаря гениальной музыке Грига.

Только два дня – 4 и 5 января 2023 года – музыкальные фантазии «В пещере горного короля» пройдут в исполнении Московского молодёжного оркестра «ANIMATА SONUS» (художественный руководитель и дирижёр – Михаил Калицкий).

Михаил – студент кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории. Оркестр под его управлением успешно выступает в залах Московской консерватории.

Концерты-видеоинсталяции под музыку Грига прекрасно подойдут для семейного отдыха и для любителей аудиовизуальных представлений.

Начало представлений в 14:00.

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