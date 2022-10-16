Выставка «Московские истории» открывается в Доме Нащокина

19 октября, в преддверии Всемирного дня городов, в Доме Нащокина откроется выставка «Московские истории».

«Москва – лучший город земли» – так пел советский певец Муслим Магомаев, таким его признали эксперты ОНН, назвав в феврале 2022 года лидером по инфраструктуре и качеству жизни среди 54 крупнейших мегаполисов мира, и таким его видят московские художники, участники выставки «Московские истории», которая откроется в Доме Нащокина при поддержке Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 19 октября 2022 года, в преддверии Всемирного дня городов, ежегодно отмечаемого Организацией Объединенных Наций 31 октября.

«Московские истории» – коллективный проект двух профессиональных творческих художественных союзов – ТСХР и ТСХДПИ, органично родившийся в среде художников, для которых российская столица – не просто шумный многомиллионник, впечатляющий своим размахом: сложнейшими транспортными сооружениями, огромными зелеными парками и архитектурными достопримечательностями, а родной, любимый город, где хочется жить, творить и чью красоту хочется воспевать на своих полотнах.

«Культурная жизнь кипит в столице, постоянно открываются выставки в различных галереях, на крупных арт-ярмарках, в музеях. И в этой художественной круговерти нет-нет да и мелькнëт трогательная картина, негромко повествующая о Москве… А ведь историй у Москвы много. Да, и художников, увлеченных этой темой тоже достаточно. Вот и решили мы собрать в одном проекте именно тех, кто способен рассказать зрителю о жизни Москвы, поделиться сокровенным, признаться в любви к своему городу», – говорит куратор выставки, художница, автор большой серии работ «Квадратные метры Москвы», руководитель секции графики ТСХДПИ, член Союза частных музеев и коллекционеров Людмила Чарская.

На выставке будут представлены работы более пятидесяти художников, выполненные в разных жанрах, техниках и направлениях – от классики до актуального искусства.

Познакомиться с «Московскими историями» будет можно до 2 ноября 2022 года.

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