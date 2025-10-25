Вышел звездный саундтрек из музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес»

МТС Лейбле (входит в холдинг МТС Медиа) выпусттил саундтрек к музыкальному фильму «Алиса в Стране Чудес» — эксклюзивный альбом из 10 песен на бессмертные стихи Владимира Высоцкого. Песни исполнили главные звезды фильма — Аня Пересильд, Сергей Бурунов, Милош Бикович, Ира Горбачева, Паулина Андреева, Олег Савостюк, Артем Кошман, Полина Гухман, Кристина Бабушкина, Илья Лыков.

Саундтрек к «Алисе в Стране Чудес» — не просто музыкальное сопровождение, а продолжение музыкальной вселенной фильма, вышедшего вчера в прокат. Главные артисты воплотили знаменитую аудиосказку 1970-х годов в современном звучании, вдохнув новую жизнь в шедевры Владимира Высоцкого.

Семейный мюзикл основан на песне «Марш Антиподов», которую в фильме исполняет актриса Паулина Андреева. Это песня о том, что Алиса встречает в Стране Чудес антиподов — людей, с которыми она знакома в обычной жизни. Среди жителей она узнает своих родных, знакомых и друзей, но никто из них не узнает Алису.

В фильме есть единственная песня не с пластинки, это «Баллада о любви» — одно из самых значимых поэтических произведений Высоцкого. Эта песня вдохновила романтическую линию, которой в канонической Алисе не было. В фильме “Балладу о любви” исполняют Милош Бикович, Аня Пересильд, Ира Горбачева, Паулина Андреева и Олег Савостюк.

Музыка для всех композиций — от лиричных баллад до динамичных рок-номеров — была написана заново композитором Владиславом Саратовкиным и музыкальным продюсером Евгением Воронцовым.