Джиган, Патрики, Jakone, Матрëшки…

«Я пропадаю без адресата. Музыка, свет, – увидимся завтра!» – новый вирусный хит от Джигана, написанный совместно с Jakone.
Лето-2024 выдалось жарким, но, несмотря на палящее солнце, артисты плодотворно работают, даря слушателям незабываемые вайбы этого сезона.
Джиган уже успел порадовать подписчиков сниппетом на новый трек, а нынешний летний экватор ознаменовался долгожданным релизом. Ритмичный бит и заедающий мотив обеспечат тусовочную атмосферу всем клубным площадкам страны.
Трек «Матрëшки» показывает грань отношений в период ссоры. Быт и рутина провоцируют недопонимания и гасят огонь в сердце, превращая его в кусок льда. Эмоции притупляются и начинают тлеть глубоко внутри, ожидая порыва, способного их распалить. Но смогут ли тусовки раздуть пламя чувств? Особенно, когда вокруг только безэмоциональные «Матрёшки».