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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Я ветер свежий, звучу для тебя» – новая легкая романтичная песня Ирины Йовович об искренней и взаимной любви

editor
By editor
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ирина йовович - звучу для тебя

Любовь – великое чувство, способное изменить мир и возродить его из пепла, в том числе и внутренний мир человека.

Переходя летний экватор, Ирина Йовович радует слушателей легкой композицией о настоящей и чистой любви «Звучу для тебя», выполненной в лучших традициях современной танцевальной поп-музыки.

Это своеобразное обращение к любимому человеку: здесь нет драмы, слез и боли, только тепло, счастье и огромное взаимное чувство. Певица умело переносит слушателей в летний солнечный день, погружая их в состояние уюта и защищенности, из-за чего трек воспринимается невероятно свежо, даря улыбку, легкость в сердце и желание танцевать. Мотив песни заставляет пробудиться самые сокровенные мечты, вспыхивающие в сознании яркими снами, и, словно морской бриз, дарит покой и легкость.

«Звучу для тебя» – песня о том, как любовь постепенно и мягко охватывает человека, делает его лучше, помогает обрести смелость и свободу.

«Мы страхи держим, чтобы потерять! 
Под крышами душно,
Выбирайся наружу, да
Я ветер свежий, звучу для тебя».

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