Иоганн Себастьян Бах и французский романтизм в Кафедральном Соборе Петра и Павла

17 января 2021 года в московском кафедральном евангелическо-лютеранском Соборе Петра и Павла прозвучал прекрасный концерт органной музыки. Евгений Авраменко, титулярный органист Кафедрального собора Калининграда, исполнил классику барочного и романтического органного репертуара.

Открыв концерт «Пассакалией и фугой до минор» И.С. Баха, Е. Авраменко сразу погрузил слушателя во всю полноту звучания немецкого барокко. Тематическое ядро Пассакалии, которое И.С. Бах взял из мессы своего старшего современника, французского композитора Андре Резона, выстроило под сводами собора монументальное полифоническое произведение. Группы вариаций, из которых состоит Пассакалия, по-разному показывали тему, и каждый слушатель раскрывал еë для себя и погружался в сосредоточенное созерцание. Исторический орган, построенный в конце XIX века, находясь за спиной зрителей, полностью захватил внимание. Музыка, написанная не один век назад, мастерски исполненная, своим звучанием заставляла представить – вот он, Бах, здесь, за спиной, повсюду!

Три хоральные прелюдии, созданные Бахом на старинный рождественский хорал XVI века, погружают слушателя в иное состояние. Трагическо-меланхоличный образ первой, более оживлëнная вторая и монументальная и строгая третья заставляют вслушаться в искусно вплетëнную в полифоническую ткань тему хорала и почувствовать еë значимость. Как часть богослужения, хоральные прелюдии играли роль подготовки прихожан к пению того или иного хорала – и невольно, слушая хорал, слушатель поднимает взгляд к алтарю собора.

Лирическое продолжение концерта является переходом в более близкое к нам время – XIX век. В программе концерта – музыка Сезара Франка, французского композитора позднего романтизма, один из величайших композиторов-органистов в истории… Звучит его «Прелюдия, фуга и вариация» – очень тонкое, проникновенное и прозрачное произведение.

Это сочинение является частью сборника органных пьес, которые Франк создал, уже будучи зрелым композитором. Франк написал «Прелюдию, фугу и вариацию» в форме барочного триптиха (аналогично подобным циклам Букстехуде и Баха). Таким образом, Франк сочетает барочную традицию с романтической мелодикой и образностью, а слушатель плавно перемещается от одной музыкальной мысли к другой.

Мягкость исполненного музыкального произведения оттеняет исполнение «Готической сюиты» Леона Боэльмана. Младший современник Франка, учившийся на его произведениях, Боэльман был известным исполнителем, композитором и критиком. Он прожил недолгую жизнь, и «Готическая сюита», написанная в последние годы жизни, является, пожалуй, самым известным его произведением. Внутри цикла сочетаются контрастные образы: хоральная интродукция, радостный и торжественный Менуэт, светлая и сдержанная Молитва Деве Марии, и виртуозная Токката, завершающая цикл. Однако, не смотря на кажущееся сходство с барочной церковной музыкой в названиях частей, это произведение отличает яркий романтический колорит и светский характер.

Многими слушателями орган, воспринимается как инструмент, сопровождающий церковное богослужение и ассоциируется с возвышенной и даже строгой музыкой, однако, произведения французского органиста Луи Лефебюра-Вели производят на слушателя совершенно неожиданное впечатление – звучат яркие, театральные, весëлые пьесы «Выход» и два марша заставляют слушателей улыбнуться. Радостное и виртуозное звучание этих небольших пьес расцвечивает погружëнный в полумрак собор, и, кажется, даже огни на пышных зелëных ëлках стали блестеть ярче.

Последний номер в программе концерта – Финал из Сонаты №1 ре минор французского органиста-виртуоза, композитора и педагога Александра Гильмана. Он был первым широко концертирующим французским органистом, покорившем Европу и Америку; важно отметить, что Гильман в соавторстве с музыковедом Андре Пирро составил антологию старинной французской органной музыки, и самостоятельно создал ананалогичное собрание «Классическая школа органа», в которое вошли проведения таких композиторов, как Дитрих Букстехуде, Джироламо Фрескобальди и многие другие. Их сочинения изучал Иоганн Себастьян Бах.

В своих органных сонатах Гильман объединяет традицию европейских клавирных сонат с традициями органной музыки, ярко показывая стиль французской органной школы. При этом идею сонатного цикла Гильман трактует по-разному, представляя одно произведение в нескольких жанрах и проводя параллели то с эпохой барокко, то с чертами бетховенских сонат и т.д. Соната №1 ре минор, изначально написанная для органа, имеет и другой вариант исполнения – как симфония для оркестра с органом. Финал, блестяще исполненный Евгением Авраменко, написан в жанре токкаты*, что определяет его характер. При этом орган звучит всеобъемлюще и полнозвучно, подобно целому оркестру.

Последний номер программы объединяет всë прозвучавшее ранее в одну единую историю – виртуозные фигурации, мажорные аккорды и фанфары напоминают характер недавно звучавших пьес Лефебюра-Вели и Боэльмана, классицистичность форм заставляет вспомнить других композиторов классико-романтического периода, а хоральный склад средней части финала и мажорное, радостное завершение заставляет слушателя вспомнить Баха – неизменной его чертой остаëтся светлое завершение печальных и тëмных минорных произведений полнозвучным мажорным аккордом, освещающим кафедральный собор Петра и Павла от входной двери до алтаря и согревающем сердце каждого слушателя, посетившего концерт органной музыки 17 января 2021 года.

Александра НЕСНОВА

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* Токката – пьеса виртуозного характера, в подвижном темпе и с чëтким ритмическим рисунком.

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