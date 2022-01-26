Юрий Башмет и Сергей Гармаш выйдут на сцену Малого театра в новом спектакле

9 февраля 2022 года (19:00) в Малом театре пройдет премьера спектакля «Кроткая» по повести Ф.М. Достоевского. Спектакль станет первым опытом сотрудничества Малого театра с Зимним международным фестивалем искусств в Москве под руководством Юрия Башмета и войдет в программу третьего Фестиваля 2022 года.

Юрий Башмет, народный артист СССР, руководитель Зимнего фестиваля искусств:

– Я очень рад, что наш новый большой театральный проект мы сейчас готовим в Малом театре. Сережа Гармаш предложил мне идею постановки по «Кроткой» Достоевского еще несколько лет назад. Спектакль обсуждался и готовился довольно давно. А сейчас, когда я вижу, что идея обретает «кровь и плоть», я получаю огромное творческое и человеческое удовольствие на всех этапах воплощения идеи в жизнь. У нас замечательный режиссер, Виктор Крамер, прекрасная музыка Кузьмы Бодрова, написанная специально для спектакля, уникальные декорации и совершенно невероятный актер, от которого я просто не могу оторваться даже во время репетиций. Отдельно мне хочется сказать огромное спасибо всему коллективу Малого театра. Все, начиная от Юрия Мефодьевича Соломина и Тамары Анатольевны Михайловой до самых простых сотрудников театра, с невероятной теплотой и вниманием относятся к нашей идее.

Режиссер спектакля Виктор Крамер уже работал с Юрием Башметом и камерным ансамблем «Солисты Москвы» над постановкой «Не покидай свою планету» на сцене театра «Современник», где главную роль сыграл Константин Хабенский. Во главе новой постановки – народный артист России Сергей Гармаш. Заглавную героиню в разных ипостасях сыграют шесть молодых актрис, студенток Щепкинского театрального училища.

«Наш спектакль о любви, – говорит режиссер Виктор Крамер. – О любви высокой и трагичной, страстной и абсурдной и о чудовищной силе саморазрушения, которая заложена в человеке. Он о том, что даже когда господь, чтобы вытащить нас из пустоты, дает нам шанс и посылает чудо, мы умудряемся почти осознанно разрушить его. В этой истории сочетается ужас и красота нелепой и мучительной попытки человека подчинить чудом дарованную ему любовь некой им же сотворенной «совершенной» системе. Наш спектакль, наполненный яркими визуальными и музыкальными образами, близок к фантасмагории. Его главный герой в исполнении Сергея Гармаша существует и в реальных обстоятельствах своей разрушенной жизни, и одновременно в изломанном фантастическом мире своих грез».

Исполнитель главной роли, народный артист России, Сергей Гармаш подчеркивает, что Достоевский – один из любимых его авторов, и эта масштабная работа была задумана давно, и вот сейчас все части спектакля сложились: «Достоевский любимый и невероятно важный для меня автор, с которым много связано, он умеет глубоко и так подробно рассматривать нас изнутри, забираясь в самые потаенные уголки нашего сознания. Идея поставить “Кроткую” пришла мне в голову после первого сотрудничества с Юрием Башметом и утвердилась после просмотра спектакля Виктора Крамера “Не покидай свою планету”. В этом сезоне появилась возможность попробовать реализовать этот проект с постановочной командой во главе с Виктором Крамером в сотрудничестве с Малым театром, легендарной сцены которого мы все постараемся быть достойны».

Премьера спектакля пройдет в Малом театре в рамках Фестиваля 9 февраля. Для первых показов выбран зал театра на Большой Ордынке. Позднее спектакль переместится на Историческую сцену.

«Постановка повести “Кроткая” на сцене Малого театра – очень интересный для нас опыт, – рассказывает директор театра Тамара Михайлова. – Малый театр в данном случае выбран неслучайно. У нас действительно очень серьезное оснащение сцены, дающее возможность осуществлять постановки самой разной сложности. И мы рады сотрудничать на нашей сцене с Юрием Башметом, Виктором Крамером и Сергеем Гармашем и возможности показать, что наши цеха и постановочные службы могут работать на высочайшем уровне, необходимом для выпуска самого сложносочиненного спектакля. Кроме того, по замыслу режиссера в роли заглавной героини на сцену выйдут сразу несколько молодых актрис – студенток Щепкинского театрального училища. Щепкинцы выходят на сцену Малого театра с самых первых курсов – это устоявшаяся традиция, но возможность поработать с представителем другой школы, сразу влиться не просто в репертуарный спектакль, а в фестивальный проект – это дорогого стоит».

В спектакле заняты студентки ВТУ им. М.С. Щепкина: Юлия Максютина, Светлана Божатова, Олеся Лоткова, Владислава Самохина, Елизавета Долбникова, Александра Плетнёва, Анфиса Сёмина, Анастасия Щукина, Юлия Сергеева.

Композитор Кузьма Бодров, художник по костюмам Мария Утробина, хореограф Лёша Кот.

Фото — Е.ЛЮЛЮКИН

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