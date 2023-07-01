Единственный из России: телеканал ТНТ4 выиграл премию Golden Trailer Awards 2023

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения ежегодной премии Golden Trailer Awards 2023, на которой отмечают лучшие в мире трейлеры и промо-ролики в области кино, телевидения и стриминговых платформ. Телеканал ТНТ4 победил в номинации «Лучший иностранный промо-ролик на ТВ» с имиджевым роликом «Кинолето». В нем с помощью виртуозного и неожиданного монтажа сплетены фрагменты разных фильмов: «Остров проклятых», «Облачный атлас», «Омерзительная восьмёрка», «Иллюзионист» и других. В этой номинации ТНТ4 обошёл Netflix и Paramount. Среди других победителей Golden Trailer Awards этого года – Warner Bros, Walt Disney Studios, Universal Pictures, Apple TV+, HBO.

ТНТ4 стал единственным российским победителем премии Golden Trailer Awards 2023 года.

Анна Годунова, директор по маркетингу каналов ТНТ и ТНТ4:

«Очень радуюсь, что творчество нельзя ограничить, а профессионалов невозможно остановить. ТНТ4 уже четвёртый год подряд побеждает в одной из самых престижных номинаций этого конкурса, тем самым наша маленькая self-made команда доказывает, что при большом желании можно быть мировыми лидерами в любой индустрии».

Ролики канала ТНТ4 ежегодно признаются лучшими в категории «Лучший иностранный ТВ-ролик». В 2022 году креативная команда телеканала канала была награждена за ролик «Сплошное кино», в 2021 году – за ролик «Правильное кино», а в 2019 году – за «Одинаково мощное кино». В 2020 году церемония не проводилась из-за пандемии. Статуэтка Golden Trailer Awards стала уже 107-й международной наградой ТНТ4.

Премия Golden Trailer Awards вручается в Лос-Анджелесе с 1999 года. Члены жюри, которыми в разные годы были Квентин Тарантино, Педро Альмодовар, Бенисио дель Торо, Бен Стиллер и другие звёзды Голливуда, оценивали трейлеры, постеры, рекламные стенды и рекламные кампании фильмов.

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