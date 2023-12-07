Какая история волнует россиян

Крупнейшая федеральная книжная сеть «Читай-город», партнер павильона «История», подводит итоги продаж на выставке non/fiction25.

Главному павильону была задана тема История. Данный тренд прогрессирует с начала 2022 года. Темы, которые интересовали посетителей ярмарки – взаимозависимость искусства и политики, Третий Рейх, отношения с Западом, Средневековье, Романовы, быт и традиции русского человека в разные исторические периоды. Аналогичные предпочтения зафиксированы и в целом по сети. Эксперты отмечают, что публика книжной выставки отличается от среднестатистического посетителя книжных магазинов. На ярмарку чаще всего приходят с рекомендательными списками в поисках новинок. Коррективы вносит и акцент на прикладной интеллектуальной литературе.

Сеть проанализировала ТОП-100 самых популярных книг павильона «История» в период с 30 ноября по 3 декабря.

ТОП-5:

Абсолютный лидер продаж – Франсиско У. Майнеке «Кафе на вулкане. Культурная жизнь Берлина между двумя войнами». Эта книга – напоминание о том, насколько трагичной и зависимой может оказаться тесная связь искусства, культуры и политики. В основе – документы, мемуары и дневники богемного общества Берлина 30-х годов 20 века.

Второе место в рейтинге — «Врачи из ада. Ужасающий рассказ о нацистских экспериментах над людьми». Каждая глава посвящена одному эксперименту, содержит стенограммы судебных заседаний Нюрнбергского процесса, которые не были доступны широкой публике, и ранее не опубликованные фотографии преступников и их жертв.

Помимо первых двух книг, в топе-100 представлены другие нашумевшие книги об истории Германии в годы Второй мировой: «Мобилизованная нация», «История Третьего рейха», «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистcкое прошлое».

Третье место, дань тренду на все азиатское, «Краткая история Японии». Обновленное и дополненное издание книги, ставшей с момента своего первого издания на английском языке одной из основополагающих книг в мировой японистике. В ней охвачены все важнейшие аспекты истории Японии и много внимания уделяется японской культуре.

Помимо Японии, в топ-100 представлены книги об истории Израиля, Индии, Франции, Англии и Германии. При этом книги по истории России в топ-100 всё же преобладают.

Книга в жанре исторической прозы – на четвертом месте. «Революция» испанского писателя и военного журналиста Артура Переса-Реверте — грандиозный приключенческий эпик, история души и личного героизма во имя высоких целей.

Замыкает ТОП-5 представитель жанра фольклор «Старшая Эдда. Скандинавский эпос». Книга стала основой для культовых комиксов о Торе и цикла «Властелин колец».

Другие книги по теме фолькора в топе-100 — «Мифы народов Поволжья», «Карело-финские мифы. От Калевалы и птицы-демиурга до чуди и саамов», «Мифы северных народов России».

ТОП-100

Самыми популярными биографиями в павильоне «История» стали новинка от режиссера, сценариста и актера Владимира Меньшова «Судьба протягивает руку», а также бестселлер Мэттью Макконахи «Зеленый свет». В топе еще один бестселлер – автобиография Николая Цискаридзе «Мой театр. Книга 1».

Истории групп Queen и The Beatles, представители русского рока, биографии модных домов также вошли в топ-100.

В рейтинг самых продаваемых вошла книга «О Китае» политика Генри Киссинджера, о чьей смерти стало известно 29 ноября. Это же произведение стало самым продаваемым среди других его работ по результатам ноября в сети «Читай-город».

Династия Романовых в топе. Самые популярные книги по теме: «Романовы. История великой династии», «Романовы. Тайная жизнь царской семьи» и «Княжна на продажу. Как дочерей русских государей меняли на мир и новые земли». Из представителей царской семьи читатели активнее всего интересовались личностью Александра 2 – об этом свидетельствует вошедшая в топ книга «Александр 2. История трех одиночеств».

Самый популярный комикс на историческую тематику – «Sapiens. Графическая история Ч.1. Рождение человечества», Юваль Ной Харари.

Еще в топ-100: Средневековье, Древний Рим, пиратство, ГУЛАГ, быт и традиции русского крестьянства.

Ранее сеть фиксировала рост продаж трудов Ленина. Тем не менее на ярмарке не было продано ни одного экземпляра.

Продажи показывают высокий интерес россиян к истории. Востребованы как классические труды, так и современные аналитические работы. Дизайн книжных обложек зачастую значительно влияет на продажи. Например, по-новому оформленные «Морфология волшебной сказки» Проппа и серия книг по мифологии (издательство МИФ) спровоцировали рост категории фольклора как на выставке, так и в целом по сети.

Фото - сайт moscowbookfair.ru