Форум «Новый вектор»: день второй

Второй день Форума «Новый вектор» открылся 29 июня работой круглого стола «Сотрудничество России и СНГ в киноиндустрии: успехи, текущие проекты и перспективы». Участие в нём приняли представители кинематографий стран ближнего зарубежья. Они рассказали о развитии кино в своих странах, а также оценили перспективы копродукционного взаимодействия на постсоветском пространстве.

«В то же время мы готовы перенимать российский опыт, например, систему рибейтов, которая существенно содействует развитию кинопроцесса на региональном уровне», – сообщила глава международного отдела Агентства кинематографии Узбекистана, продюсер Сайора Худайбердиева. Аналогичное заявление сделал директор Государственного киноцентра «Кыргызтасмасы» Талантбек Толобеков (Кыргызстан).

Заместитель исполнительного директора ФПРК Дмитрий Якунин рассказал о проведении 28 августа питчинга стран СНГ в Санкт-Петербурге в рамках Международного кинофестиваля нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья IV Lendoc Film Festival на открытой киностудии «Лендок». Напомним, что до 1 августа 2023 г. идет прием заявок на участие.

Также спикер презентовал осенью 2023 года проведение Международного Каспийского кинофорума в Астрахани с участием делегаций стран Каспия.

Аналогичные вопросы – развитие кинематографа, но уже в Дальневосточном регионе РФ, – обсудили спикеры сессии «Перспективы развития кино на Дальнем Востоке и Арктике». Эксперты оценивают инвестиционный потенциал развития кинематографа в регионе в 1 млрд рублей до 2030 года. В рамках модели рибейта на один вложенный рубль система получает три рубля. В год в рамках киноиндустрии региона создается 1650 рабочих мест. Школы креативных индустрий, как база для дальнейшего развития проектов, действуют в Хабаровске, Чите, Благовещенске. Ученики в возрасте 9-16 лет знакомятся с индустрией кино и получают возможность участвовать в летних практиках.

В числе ключевых проблем спикеры отметили нехватку современного оборудования, недостаточно развитую систему локейшн-туров и нехватку квалифицированных кадров.

Инвестиционную привлекательность регионального кинематографа оценили участники сессии «Кино для бизнеса и бизнес для кино: условия инвестиционной привлекательности регионального кинематографа в России».

Спикеры отметили, что в числе основных источников финансирования на данный момент по-прежнему остаются краундфандинг и гранты, требования аудитории к качеству контента растут, а инвесторов надо убеждать, что «долгие» вложения в кинематограф «могут обеспечить реальные дивиденды через имидж компании, ее престиж».

В светлогорском театре эстрады «Янтарь Холл» также прошли обсуждения развития импакт-контента, проблем кинообразования в регионах, информационной повестки в разных уголках нашей страны и пр. В частности на форуме был представлен мультимедийный проект «Русский док: история и современность», направленный на освещение основных этапов развития документалистики в России и популяризации данного жанра не только среди кинематографистов, но и зрителей.

Все эти мероприятия прошли в рамках Конференции региональных кинокомиссий, организованной при поддержке Минкультуры России и составивших, по сути, деловой блок форума «Новый вектор».

Параллельно в рамках образовательной программы форума проходили мастер-классы РОСКИНО, АНО «Институт развития интернета», компаний СТВ, «Телеальянс», «Приор» и т.д.

Жители и гости Светлогорска бесплатно посещали показы фильмов регионального производства, включая картины, снятые при поддержке ФПРК в рамках конкурса «Россия – взгляд в будущее». Отметим, что в первый день работы форума «Новый вектор» в Калининграде было объявлено о запуске конкурса в этом году.

Форум проходит с 28 июня по 1 июля в Калининградской области при поддержке Минкультуры России, Правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив.

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