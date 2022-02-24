Егор Бакулин рассказал о съемках сериала «Условный мент»

Впервые истории из жизни обитателей Охтинского района Петербурга вышли на экраны осенью 2019 года. Детективная новинка «Условный мент» сразу привлекла к себе внимание, в том числе и разноплановыми персонажами.

Актер Егор Бакулин в фильме играет роль друга главного героя. Гера Конюхов – собирательный образ великовозрастного маменькиного сынка, который не приспособлен к реальной жизни.

В новых сериях телезрители увидят полюбившегося персонажа в самых необычных образах. В интересах следствия Гере придется стать байкером, водителем такси и даже сутенером! Постоянно менять свою внешность до неузнаваемости. Для преображений героя костюмеры и гримеры сериала использовали коллекцию бород и усов, которую Бакулин собирает уже несколько лет.

— Гера — это, конечно же, не я. В жизни я другой человек, ответственный, самостоятельный. У меня семья, дети, дом полная чаша. А Гера до сих пор живет с мамой, не знает, как оплачивать счета, налоги, забирать из садика детей. Но он хороший друг. И сериал наш про дружбу, которой нам всем сейчас так не хватает. Гера – это тот персонаж, который добавляет некое настроение, потому что от него можно ожидать всего, чего угодно: Геру можно найти где угодно, он появляется там, где нужно, и где не нужно, совершает невероятные поступки. Этому персонажу можно практически все.

Мой герой в новых сериях будет попадать в такое количество забавных ситуаций! Любому другому человеку не составило бы труда решить проблему быстро, здесь и на месте. А там, где появляется Гера, сразу появляется много проблем, событий и людей, но конец у истории обязательно будет счастливым. Как говорят, изрядно потрепанные, но не побежденные — это про Геру, – рассказывает актер.

На голову персонажа будут сыпаться не только проблемы, но и стулья. Первый съемочный блок сериала в этом году начался с отработки сцены со стулом.

— Стул об Геру ломали дубля три. Раньше был пробковый реквизит, но сейчас изменилось время и процесс съемок. Признаюсь, стулья подпиливаем. Но бутылки все еще сахарные об головы бьем. В большинстве случаев трюки делают профессиональные каскадеры, с которыми мы работаем несколько сезонов и им доверяем. Трюки всегда нравятся телезрителям. Ради наших поклонников мы и работаем, – говорит Егор Бакулин.

26 премьерных серии третьего сезона детектива «Условный мент» зрители Пятого канала увидят уже этой весной.

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