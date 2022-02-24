Радио «Орфей» возрождает забытые имена

4 и 5 апреля 2022 года на сцене Московского международного Дома музыки пройдет II Международный музыкальный фестиваль «Энергия открытий», организованный ПАО ЮНИПРО и радио «Орфей». Его цель – открыть слушателям новые имёна русских композиторов ХХ века. В этом году в центре внимания Фестиваля – музыка Алексея Животова и Владимира Дешевова в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Сергея Кондрашева.

Гостей Фестиваля ждут две премьеры: драма с оркестром «Жизнь подо льдом» (режиссёр Дмитрий Сердюк) и спиритический сеанс с оркестром «Игры теней» (режиссёр Глеб Черепанов). Зрители перенесутся в атмосферу 20-х годов прошлого века с их невероятным по накалу драматизмом, разделившим жизнь героев на «до и после». Главные роли исполнят известные актёры театра и кино: Дмитрий Миллер, Светлана Мамрешева, Александр Яцко, Кузьма Котрелёв, Виктория Корлякова, Николай Ринбург, Рустам Ахмадеев.

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