Высшая школа «Среда обучения» представляет Факультет Издательского дела, который будет готовить книжных издателей, бренд-менеджеров, выпускающих редакторов и дизайнеров-верстальщиков. Набор открыт, занятия студентов первого потока начнутся 14 марта 2022 года. Факультет Издательского дела создан в партнерстве с независимым издательством «Носорог» как преемник «Школы издательского дела».

Его выпускники смогут работать в солидных издательствах, присоединиться к небольшому книжному проекту или создать свой — как в области книгоиздания, так и в области книготорговли.

Сегодня книжная индустрия испытывает кадровый голод. Дизайнеры обложек ориентируются на тренды 90-х. Издатели десятилетиям вырастают из редакторов. Книжные бренд-менеджеры, как правило, приходят из других маркетинговых сфер и едва ли могут применить свой опыт к продвижению авторов. Выпускники университетов не готовы немедленно вливаться в процесс книгоиздания — им требуется дополнительное обучение на рабочем месте.

Выпускники факультета издательского дела «Среды обучения» будут готовы приступить к работе завтра же. Действующие специалисты из разных издательств передадут свой актуальный опыт, практические знания и сориентируют при трудоустройстве.

Результатом полутора лет онлайн-обучения станет портфолио, включающее как коллективную работу, так и индивидуальную. В начале учебы будет создан совместный проект четырех специалистов-новобранцев: издателя, редактора, дизайнера-верстальщика и бренд-менеджера. В конце обучения каждый студент делает личный дипломный проект по своему профилю.

Как устроена учеба на факультете издательского дела

Обучение проходит 1.5 года и состоит из 3-х модулей по 6 месяцев. 2-3 вечерних занятия в неделю и объемные домашние задания. Живые онлайн-занятия с преподавателем на платформе «Среды обучения» (синхронное обучение).

Первые полгода издатели, бренд-менеджеры, редакторы и дизайнеры учатся вместе, знакомятся и создают комьюнити. В течение этих шести месяцев возможен переход в другую профессию: к примеру, издатель может ощутить себя редактором или бренд-менеджером, узнав о книгоиздании больше. По окончании обучения студенты получают диплом о профессиональной переподготовке.

1 марта 2022 года Факультет Издательского дела проводит день открытых дверей. Вы сможете задать любые вопросы и узнать побольше о Факультете.

Запись эфира будет выложена на сайте и YouTube канале «Среды обучения».

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