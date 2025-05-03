Эйзенштейн, Герман, Смоктуновский

В Музей кино можно изучить историю отечественного кинематографа. Представленные выставочные проекты посвящены выдающимся личностям — Сергею Эйзенштейну, Алексею Герману и Иннокентию Смоктуновскому, которые сформировали культурный код целых поколений.

Научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна

Режиссер, который переосмыслил язык кино через монтаж, оставил после себя не только культовые фильмы, но и богатое визуальное и интеллектуальное наследие. В экспозиции научно-мемориального кабинета — личные вещи Эйзенштейна, оригинальные рисунки, рукописи, книги, а также подарки его знаменитых друзей: картина Фернана Леже, комикс с дарственной надписью от Уолта Диснея, автограф Чарли Чаплина. Также здесь гости смогут узнать, как создавались шедевры «Броненосец «Потемкин», «Октябрь», «Александр Невский», «Иван Грозный» и почувствовать творческую атмосферу, в которой работал великий режиссер. Посетить кабинет можно на постоянной основе.

«Сердце мое полно жалости»

Выставка, приуроченная к юбилею Алексея Германа, раскрывает скрытую сторону создания фильма «Трудно быть Богом» — одного из самых самобытных произведений современного кинематографа. Около тысячи подлинных артефактов, включая костюмы, эскизы, предметы быта и редкие фотографии, воссоздают атмосферу вымышленного королевства Арканар. Дополняют экспозицию мультимедийные инсталляции и фрагменты фильма, обеспечивая полное погружение в художественную концепцию Германа.

«Дворянское гнездо. Иннокентию Смоктуновскому посвящается»

В год 100-летия со дня рождения Иннокентия Смоктуновского Музей кино представляет проект, посвященный экранизациям русской классики XIX века. В антураже усадебной эстетики оживают фильмы Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова и других. В экспозиции — эскизы декораций, костюмы, киноплакаты, материалы к фильму «Анна Каренина» и отдельный зал, посвящённый жизни и творчеству самого Смоктуновского.

Фото © пресс-служба ВДНХ