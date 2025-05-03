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Экспозицию «Музей СВО» на ВДНХ с момента открытия посетили более 53 тысяч человек

editor
By editor
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музей сво на вднх - экспозиция
Фото © пресс-служба ВДНХ

Выставка знакомит с историями подвигов участников специальной военной операции, разными видами отечественных средств вооружения, а также с предметами быта, которыми ежедневно пользуются военные.

С 23 февраля в павильоне №58 работает выставка «Музей СВО», приуроченная к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Спецпроект знакомит посетителей с победными традициями нашей страны и подвигами российских воинов: десантников, артиллеристов, штурмовиков, летчиков, бойцов сил специальных операций, инженерных и других родов войск. За время работы на выставке побывали более 53 тысяч человек.

Одной из ключевых идей проекта «Музей СВО» стала тема преемственности героических традиций российского воинства. Выставка подчеркивает неразрывную связь между поколениями защитников Отечества и помогает узнать о целях и быте военнослужащих на передовой. Каждый посетитель чувствует здесь причастность к тем, кто отстаивал суверенитет нашей Родины во время Великой Отечественной войны, и к тем, кто делает это сегодня.

Экспозицию «Музей СВО» помогли создать участники специальной военной операции и бойцы сил специальных операций Вооруженных сил России, которые передали множество экспонатов: образцы вооружения, редкие архивные документы, артефакты, личные вещи.

Гости выставки знакомятся с историями подвигов участников СВО, разными видами отечественных средств вооружения, а также с предметами быта, которыми ежедневно пользуются военные. Представить масштаб проводимой спецоперации посетителям позволяет диорама боев за Артемовск (Бахмут), где воссоздана каждая деталь военных действий.

Уникальными экспонатами выставки стали обломки украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Shark, крыло ударного беспилотника «Байрактар», а также фрагменты британского ударного дрона. Еще один подбитый БПЛА, представленный в экспозиции, — «Баба-яга».

Посетители могут увидеть и фрагмент беспилотного летательного аппарата Ту-143. Разместить в экспозиции хвост весом почти в полтонны (400 килограммов) стало сложной инженерной задачей, не говоря о его доставке в Москву. Этот беспилотник был разработан конструкторским бюро имени А.Н. Туполева (ныне КБ «Туполев») в 1970-х годах. После 1991 года несколько аппаратов, находившихся в частях на территории Украины, получила авиация вооруженных сил этой страны. С начала специальной военной операции украинские Ту-143 с помощью специалистов НАТО были переделаны в аппараты, похожие по своим функциям и характеристикам на крылатые ракеты, и стали использоваться для террористических атак.

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