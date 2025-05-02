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Миллионный пассажир прокатился по канатной дороге на ВДНХ

editor
By editor
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миллионный пассажир канатной дороги вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

Канатную дорогу «Воздушный трамвай» на ВДНХ посетил миллионный пассажир. За час аттракцион может перевозить до тысячи человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Только с начала года москвичи и туристы почти 360 тысяч раз прокатились над территорией комплекса. Наибольшее количество поездок в этот период пришлось на январь — 126 тысяч», — рассказала Наталья Сергунина.

Юбилейным пассажиром стала жительница Крыма Ольга Лобанова. Вместе с мужем Владимиром, дочерью Верой и сыном Андреем женщина приехала в столицу на несколько дней в рамках путешествия по России.

«Мы очень любим ВДНХ, стараемся попасть сюда при каждом визите в Москву и планируем вернуться снова. Здесь множество интересных локаций, особенно для детей. Есть где сфотографироваться и что посмотреть. С канатной дороги открываются шикарные виды, снимали фото и видео все шесть минут поездки», — поделилась Ольга.

На выходе с аттракциона ее ждали подарки — фрагмент каната «Воздушного трамвая», памятные сувениры и тур «Москва с высоты», куда входит посещение Останкинской телебашни и других смотровых площадок города.

«Воздушный трамвай» начал работать на ВДНХ в августе 2024 года. Его протяженность составляет 769 метров — от станции «Южная» у главного входа до «Северной» (неподалеку от фонтана «Каменный цветок»). С высоты 32 метров открывается панорамный вид на архитектуру и парковый ансамбль главной выставки страны.

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