Миллионный пассажир прокатился по канатной дороге на ВДНХ

Канатную дорогу «Воздушный трамвай» на ВДНХ посетил миллионный пассажир. За час аттракцион может перевозить до тысячи человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Только с начала года москвичи и туристы почти 360 тысяч раз прокатились над территорией комплекса. Наибольшее количество поездок в этот период пришлось на январь — 126 тысяч», — рассказала Наталья Сергунина.

Юбилейным пассажиром стала жительница Крыма Ольга Лобанова. Вместе с мужем Владимиром, дочерью Верой и сыном Андреем женщина приехала в столицу на несколько дней в рамках путешествия по России.

«Мы очень любим ВДНХ, стараемся попасть сюда при каждом визите в Москву и планируем вернуться снова. Здесь множество интересных локаций, особенно для детей. Есть где сфотографироваться и что посмотреть. С канатной дороги открываются шикарные виды, снимали фото и видео все шесть минут поездки», — поделилась Ольга.

На выходе с аттракциона ее ждали подарки — фрагмент каната «Воздушного трамвая», памятные сувениры и тур «Москва с высоты», куда входит посещение Останкинской телебашни и других смотровых площадок города.

«Воздушный трамвай» начал работать на ВДНХ в августе 2024 года. Его протяженность составляет 769 метров — от станции «Южная» у главного входа до «Северной» (неподалеку от фонтана «Каменный цветок»). С высоты 32 метров открывается панорамный вид на архитектуру и парковый ансамбль главной выставки страны.