В кинотеатре Октябрь на Новом Арбате состоялась премьера фильма «На Рубле без рубля». В главных ролях: Екатерина Гусева, Светлана Пермякова, Владимир Сычёв, Марина Федункив, Роман Попов, Мария Арнаут, Мария Палей, Марина Ермошкина, Анна Михайловская. Также в фильме появляется и Алексей Воробьёв, артист, музыкант, режиссёр и актёр, который не только сыграл в картине, но и написал к ней главный саундтрек.
Фильм повествует историю классической «рублёвской жены» Анны, которая после внезапного объявления её состоятельного супруга-олигарха об их расставании, остаётся практически ни с чем. Что меняет не только её жизнь, но и жизнь женщин благотворительного проекта героини, задуманного ей ещё до неожиданного решения мужа.
Как признаётся режиссёр «На Рубле без рубля» Айсурат Шаманова, «каждая девушка найдёт в героинях что-то своё». Для Айсурат это первая работа в качестве режиссёра, но не первая успешная картина. Кинопродюсер уже представила в 2021 году зрителям комедию «Убить босса» с Романом Поповым в главной роли. Кино было тепло встречено зрителями и получили прекрасные оценки и рейтинги. Режиссёр картины «Убить босса» Алексей Зотов выступил в «На Рубле без рубля» в качестве креативного продюсера. Ранее Алексей работал над продолжением «Полицейского с Рублёвки»
Гостями вечера стали: Никита Мартынов, Эвелина Бледанс, Анна Калашникова, Лиза Гинзбург, Маруся Михейчик, Владимир Ермак, Маргарита Алексеева, Галина Добромирова с дочерью, Марина Философ, Сергей Зверев, Женя Малахова и многие другие.
«На Рубле без рубля» — это добрая, жизнеутверждающая картина, рассказывающая о том, что даже из самой сложной ситуации есть выход. Это кино дарит зрителю мотивацию и силы преодолеть различные жизненные невзгоды. И как минимум, выйти после просмотрам фильма с улыбкой и прекрасным настроением.
Галина Добромирова с дочерью
Женя Малахова
Лиза Гинзбург
Маргарита Алексеева
Марина Философ
Маруся Михейчик
Никита Мартынов
Сергей Зверев
Эвелина Бледанс
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