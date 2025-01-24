Выставку к 80-й годовщине освобождения Освенцима представили в Музее Победы

В Музее Победы открылась выставка «Освенцим. Правда». Экспозиция приурочена к 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим.

«27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году войска Красной армии под командованием Ивана Конева освободили один из самых печально известных концентрационных лагерей нацистской Германии — Освенцим (Аушвиц). Это событие стало поворотным не только для жертв Холокоста, но и для всего человечества, символизируя окончание одной из самых мрачных страниц в истории. Освобождение Освенцима привело к осознанию масштабов нацистских преступлений и инициативе создания трибуналов для судебного разбирательства над военными преступниками», — рассказали в Музее Победы.

В выставку вошли около 50 предметов из фондов Музея Победы. Среди них – личные вещи и предметы быта военнопленных, документы, в том числе списки узников, графические работы, книги, фотографии. Экспонаты рассказывают не только о миллионах невинных жертв, но и о подвигах советских солдат, которые пожертвовали своими жизнями в борьбе с нацизмом.

В отдельной части экспозиции представлены предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, нашивки и жетоны. Гости увидят фрагмент платья с нашитым номером узницы концлагеря Равенсбрюк, нашивки политзаключенных, привезенные из Германии корреспондентом ТАСС Галиной Хромушиной.

На выставке в музее на Поклонной горе также показана уникальная коллекция работ художника-графика, члена Союза художников СССР Геннадия Доброва. Это произведения из графического цикла «Листы скорби», посвященные памяти как узников Освенцима, так и воинов-освободителей концлагерей. Кроме того, в витринах представят набор открыток «OSWIECIM» из музея «Аушвиц-Биркенау» в Польше, памятные медали и плакетки к годовщинам освобождения Освенцима.

Еще один раздел выставки «Освенцим. Правда» посвящен маршалу Коневу. Здесь посетители смогут увидеть пальто 1940-х гг., принадлежавшее военачальнику, его личный портфель, карандаши, очки в футляре, а также архивные фотографии.