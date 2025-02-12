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ДомойМоскваВизуальные рифмы: синергия живописи и поэзии Маяковского на выставке Евгении Васильевой «Учитель»

Визуальные рифмы: синергия живописи и поэзии Маяковского на выставке Евгении Васильевой «Учитель»

editor
By editor
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Фото: Eva GALLERY/ВЭБ ЦЕНТР
Фото: Eva GALLERY/ВЭБ ЦЕНТР

Выставка «Учитель» Евгении Васильевой (EVA) в Галерее искусств Зураба Церетели предлагает зрителям уникальное погружение в мир искусства, где визуальные произведения гармонично сочетаются с поэзией Владимира Маяковского. Аудиосопровождение, в котором художник читает стихи поэта, придаёт экспозиции особую глубину и эмоциональную насыщенность. Это не просто выставка — это творческий диалог, в котором взаимодействуют живопись, скульптура и поэзия, открывая новые смыслы и грани восприятия.

«Необычное аудио-сопровождение выставки, где автор читает поэтические произведения Владимира Маяковского, становится замечательным дополнением, раскрывающим полифонию ее тематики. Эмоциональная палитра экспозиции разнообразна – от восторга и радости до иронии и трагичности глубоких философских размышлений», отмечает доктор искусствоведения, член Союза художников Москвы, член Союза писателей России Анна Ковалева-Милорадович.

«Невероятно красиво воспринимается живопись в сочетании с поэзией, что мы наблюдали на выставке Евгении Васильевой в галерее Зураба Церетели. Стихотворения В. Маяковского, поэтического «абстракциониста» своего времени, очень хорошо сочетаются с абстрактными произведениями на выставке. Они дополняют друг друга, открывая друг в друге новые грани смыслов, глубины, образов. Это единство и в то же время противоположность создают неповторимую ауру творческого диалога пространства, предметов, звуков. Каждая выставка Евгении Васильевой, будь она участником или куратором, это новое открытие в мире искусства, воздействующего на разные органы чувств: зрительные, слуховые, тактильные, эмоциональные и другие. Поэтому все её проекты вызывают разные эмоции, но не оставляют равнодушными ни одного человека», — рассказала академик РАХ Ольга Тихонова.

eva - рах

Выставка, проходящая в трех залах, является данью уважения Зурабу Церетели и одновременно отражает этапы развития самой художницы.

За это время Евгения Васильева прошла путь от экспрессивных портретов и анималистики к лирической и геометрической абстракции. В ее новой работе гармонично соединяются коллаж, проекция, печать и живопись, создавая эффект мультимедийного отстранения, где произведения искусства находятся на грани живописи и видеоарта.

«Новая серия работ поражает строгостью форм и выдержанностью цветовой палитры, приближающейся к монохромности. При этом детская непосредственность некоторых экспонатов не должна обманывать зрителя — в детском рисунке или лепке кроется мощная творческая энергия, к которой стремится каждый художник. В этой камерной выставке Евгения Васильева успешно справилась с сложной задачей, достойно проявив уважение к своему «учителю» Зурабу Церетели, который славится своей любовью к ярким цветам и краскам.

В галерее искусств Зураба Церетели Музейно-выставочного комплекса Российской Академии художеств в Москве открыта персональная выставка произведений почетного члена РАХ Евгении Васильевой «Учитель». Она освещает тему взаимосвязи духовного наставника и ученика, наследника развития традиций. Куратор выставки — Президент РАХ, народный художник России Зураб Церетели.

В экспозиции представлены различные виды станкового искусства и техники, в которых работает автор: живопись, графика, коллаж, смешанная техника, цифровая печать, скульптура и видео-арт. В своих работах Васильева уделяет особое внимание цвету, форме, ритму и композиции, выбирая эксперимент как творческий метод.

На выставке можно увидеть работы последних лет, отражающие поиски художника в совершенствовании собственного стиля и освоении новых, нетрадиционных материалов и техник. Особо выделяется серия полотен из черно-бело-красной серии, а также серия живописных полотен «Натюрморты», отличающаяся драматизмом и колоритом.

Посетителей также привлекают нарядные декоративные коллажи с элементами детского рисунка. Абстрактные бронзовые скульптуры Васильевой фантастически мерцают и органично вписываются в стены Академии художеств, демонстрируя мастерство художника в работе с этим сложным материалом», — прокомментировала Анна Ковалева-Милорадович.

«Выставка Евгении Васильевой в трех залах галереи искусств Зураба Церетели — это срез ее художественной практики за последние 10 лет. Неудивительно, что название выставки «Учитель» — это одновременно оммаж Зурабу Церетели и этапы пути образования Евгении как художника. За это время художница прошла путь от экспрессивных портретов и анималистики к лирической абстракции и к геометрической абстракции сейчас. В новом периоде соединяются коллаж, проекция, печать и живопись. Этими эффектами достигается мультимедийное отстранение, художественное произведение зависает между живописью и видеоартом. Новая серия поражает строгостью форм и выдержанностью цветовой палитры, практически подходя к монохромности. Детскость и непосредственность некоторых вещей не должны обмануть зрителя, так как детский рисунок или лепка практически всегда идеальны; в них заложена мощная творческая энергия, к которой мечтает обратиться каждый художник. В этой камерной выставке художница поставила сложную задачу и решила ее своеобразно, достойно своего «учителя» Зураба Церетели, который обожает цвет и краски», — считает Ян Гинзбург.

«Выставки Евгении Васильевой очень интересны своим неординарным подходом. Часто задействованы несколько направлений искусства. Это не только соседство близких по сути живописи, скульптуры, графики и так далее, но и гармоничное использование совершенно разных направлений в искусстве, например, визуальное искусство, инсталляция, видеоарт, поэзия и музыка», — добавила Ольга Тихонова.

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