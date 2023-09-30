30 сентября Музей Победы посетили делегации международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка». Гостям представили светозвуковую инсталляцию в Зале Славы и провели экскурсию по уникальной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа».

«Я много раз был в Москве, но я впервые в Музее Победы. Это потрясающее место! В России много невероятных мест, и абсолютно точно этот музей - одно из них. Большая часть населения Мексики воспринимает историю Великой Отечественной войны исключительно как часть Второй мировой войны. История этой войны преподается в духе западной манеры, как Вторая мировая война во главе которой стояли США. Роль Советского Союза минимизируется. И это, к сожалению, отражается в кинематографе, в музеях и в других сферах культуры», — поделился впечатлением эксперт конференции, преподаватель университета из Мексики Маурисио Эстевес.

Участники делегаций прошли все локации экспозиции «Подвиг Народа» — от Брестской крепости до Рейхстага. Иностранных посетителей впечатлил подвиг всех, кто воевал и работал, не жалея себя и сил ради Победы.

«У меня есть своя авторская программа на радио, она посвящена рассказам о России от царских времен до настоящего момента. Конечно, значительная часть моей программы уделяется истории Советского Союза. В Латинской Америке не так хорошо знают о тех жертвах, которые были принесены советским народом для Победы. Я абсолютно признаю весь подвиг советского народа, я восхищен всем тем, что увидел здесь, в Музее Победы. И я уезжаю отсюда с твердым убеждением, что именно благодаря тем 27 млн советских людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, сейчас существуют демократии», — рассказал эксперт конференции, журналист из Аргентины Нестор Пикони.

Музей Победы делегации посетили в рамках участия в Международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка», которая проходит в Москве. С визитом приехали группа экспертов конференции, представители дипломатического корпуса посольства Республики Никарагуа, а также делегация ПАРЛАСУР.

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