ЕКАТЕРИНБУРГ: Группа «ТОП» встретит 35-летие!

Эпоха «Старого Нового Рока» прошла, но традиция встречаться 13 января с добрыми друзьями осталась.

13 января 2023 года в ресторане «Максимилианс» состоится концерт Группы «ТОП». В честь ее 35-летия прозвучат как всем знакомые и горячо любимые хиты, так и совершенно новые композиции.

Юмор, романтика, обаяние и неисчерпаемый рок-н-ролл – вот за что «ТОП» любят многие поклонники. Одна из немногих действующих групп Свердловского рок-клуба, она сохраняет историю, но не стоит на месте: за последний год в репертуаре появился альбом (послушать можно на цифровых площадках), а в состав группы вошел новый гитарист, Вячеслав Кондратюк, также сотрудничавший с «Авангардом Леонтьевым» и Magical Marginals.

«Играть в Группе «ТОП» – это как попасть в местный The Rolling Stones, группа с именем и историей! А подход к репетициям и аранжировки песен вызывают неподдельное уважение и восхищение. Грядущий концерт вам стопроцентно понравится», – поделился Вячеслав.

«Каждый человек очень значим в небольших составах. Смена гитариста делает все интереснее, иногда неожиданнее. Конечно, есть сложности, не без этого, но все закончится хорошо, все закончится ярким концертом», – комментирует Евгений Горенбург, создатель и бессменный лидер Группы «ТОП».

Где? Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.