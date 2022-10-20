КРАСНОЯРСК: Бранденбургский вечер в филармонии

30 октября в Малом концертном зале им. И. В. Шпиллера Красноярский академический симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Ланде исполнит шедевры композиторов четырёх столетий.

«В этом концерте мы покажем различные традиции и приёмы в музыке и их развитие за последние 400 лет. Разнообразие красок от глубокого философского трагизма до юмора и сатиры позволит нашим слушателям совершить экскурсию через всё разнообразие эмоциональных состояний. А творчество Баха, выраженное “Бранденбургскими концертами”, — своего рода витаминный коктейль для мозга и души», — подчеркнул художественный руководитель и главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.

Первое отделение откроет Бранденбургский концерт № 3 соль мажор Иоганна Баха. По мнению музыковеда К. К. Розеншильда, шесть «Бранденбургских концертов» стали самым широким и совершенным выражением баховского оркестрового стиля. Эта знаменитая серия была написана в Кётене, вероятно, около 1721 года для маркграфа К. Л. Бранденбург-Шведтского. В его нотах были найдены посмертно баховские партитуры с посвящением на французском языке.

Концерт продолжат Увертюра на еврейские темы до минор Сергея Прокофьева и «Королевское приглашение» Доминика Ардженто.

Во втором отделении оркестр представит Серенаду для духовых инструментов, виолончели и контрабаса Антонина Дворжака и Концерт для четырёх скрипок с оркестром си минор Антонио Вивальди. Завершит концерт Триумфальный марш из оперы «Аида», переложение для брасс-ансамбля Ангуса Армстронга за авторством Джузеппе Верди.

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