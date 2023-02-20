ЕКАТЕРИНБУРГ: Команда Ural Music Night проведет выставку городских пейзажей

Выставка городских пейзажей приурочена к 300-летию Екатеринбурга и представит работы уральских художников. Картины могут быть исполнены в любой технике, а их размер может варьироваться от 50×70 см до 100 см по длинной стороне. Работы принимаются до 17 марта по ссылке: https://vk.cc/clJpxM.

– Мы живём в самом прекрасном городе, который славится разнообразной архитектурой, индустриальным наследием, стрит-артом, роком и особыми уральским характером. Показать, насколько разнообразен и стремителен наш город, вы можете, поучаствовав в выставке «Шёл по городу волшебник», – говорят организаторы выставки.

Экспертный совет, в который вошли Александр Викторович Ремезов, Василий Григорьевич Анциферов и Алексей Валентинович Ефремов, отберет сорок работ, до трех от одного художника:

Александр Викторович Ремезов – член Правления Свердловского регионального отделения «Союз художников России», лауреат Премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства;

Василий Григорьевич Анциферов – председатель секции живописи Свердловского регионального отделения «Союз художников России», заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Алексей Валентинович Ефремов – член Свердловского регионального отделения «Союз художников России», дважды лауреат Премии губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.

По завершении выставки пройдет благотворительный аукцион, средства от которого будут направлены в Благотворительный фонд «Синара».

Фото – Роман РАМАЗАНОВ

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