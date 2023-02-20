Где на ВДНХ можно встретить птиц

19 февраля в России отмечали День орнитолога. В 2023 году празднику исполняется 40 лет — в 1983 году появилось Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Главная выставка страны сделала подборку локаций, где можно встретить птиц и узнать больше о пернатых.

Прогуляться по природной территории

Ландшафтный парк, парк «Останкино» и Ботанический сад стали излюбленными местами для многих пернатых. Здесь в теплое время года обитают более 70 разновидностей птиц.

Гуляя около прудов ВДНХ, чаще всего можно заметить утку-крякву. В феврале у водоплавающих начинается брачный период. Селезни в это время примеряют новый яркий окрас: изумрудные голова и шея, красные лапки. Самки не так сильно выделяются: у них бурое оперение и оранжевые лапы. Чтобы добиться расположения подруги, самцы устраивают характерные брачные танцы. Обычно до конца апреля кряквы обустраивают гнезда на земле, а в мае вылупляются первые птенцы.

Утки-мандаринки — редкая водоплавающая птица, неместный вид для Москвы. Дальневосточная популяция мандаринок занесена в Красную книгу России. Пернатые обитают в парке «Останкино» парами или небольшими группками. На территориях парка и Ботанического сада также встречаются ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник. Хищные птицы охотятся на грызунов или мелких птиц и могут развивать впечатляющую скорость. Пик активности приходится на дневное время.

Также здесь можно увидеть четыре вида сов. Один из них — серая неясыть. Взрослую сову заметить достаточно сложно, но в гнездовой период можно случайно обнаружить птенцов серой неясыти. В этом случае рекомендуется пройти мимо, не беспокоя малышей и не привлекая к ним лишнего внимания.

На Выставке всегда бережно относятся к фауне. Поэтому гостей просят внимательно относиться к рекомендациям по подкормке птиц. Важно знать, что пернатые привыкли искать пищу самостоятельно и из-за человеческого вмешательства этот инстинкт у них ослабевает. Помогать им стоит только при минусовых температурах и снежном покрове, из-за которых птицы не всегда могут обеспечить себя кормом. Но и тут нужно учитывать, какие продукты входят в птичий рацион. Жареная, соленая, копченая или перченая пища совершенно не подходит для пернатых.

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» отмечают, что разные виды птиц предпочитают разный корм. Например, воробьи будут рады семенам подсолнечника, овсяным хлопьям или ячменю. Дятлов и соек привлекут орехи и желуди. Дрозды и снегири обожают сушеные ягоды рябины и боярышника.

Посетить «Городскую ферму»

На территории ВДНХ открыта «Городская ферма» — семейный образовательный центр, где круглый год можно познакомиться с ее дружелюбными обитателями и отдохнуть от суеты мегаполиса. Здесь живут павлины, гуси, утки, куры и петухи, которые совершенно не боятся людей. За ними интересно наблюдать, изучать окрас и смотреть, как птицы общаются друг с другом. Кормить пернатых можно, но только специальными лакомствами с «Фермы». Это правило просят учитывать при посещении и не давать птицам принесенные с собой сладости, хлеб или соленые продукты.

Изучить пернатых в скульптуре и искусстве

В эколого-просветительском центре «Цветоводство» до 27 марта открыта выставка скульптуры и художественной керамики «Мир животных и птиц» художника Евгения Воробьева. Здесь представлены разнообразные фигуры пернатых, выполненные из обожженной глины. При декоре автор использовал разнообразные техники, покрывал скульптуры глазурью, ангобом и другими материалами.

Рядом со входом на воздушную экотропу в Дубовой роще разместилась арт-композиция «Птицы», выполненная из легкой сетки нержавеющей стали. Арт-объект легко заметить в любое время. Три трехметровые птичьи фигуры сидят высоко на ветках дубов, по вечерам подсвечиваются прожекторами. Автор объекта — французский художник Седрик Ле Борн, работы которого украшают парковые территории разных стран. Посетители могут сделать необычные фотографии на память, прогуляться по экотропе и попробовать найти здесь других пернатых.

Заглянуть в тематическое кафе

После знакомства с таким разнообразным миром птиц на ВДНХ стоит зайти в аутентичное грузинское кафе «Свадьба соек». При создании концепции заведения вдохновлялись одноименным фильмом-сказкой по мотивам произведений классика грузинской литературы Важи Пшавелы. В этом месте для правильного завершения орнитологической прогулки идеально все: название, интерьер и невероятно вкусная национальная кухня.

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