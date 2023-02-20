Певец Дмитрий Король представил свою новую песню «Это и есть любовь»

12 февраля состоялась премьера песни Дмитрия Короля «Это и есть любовь».

Прорывом в карьере артиста стало участие в первой белорусской Фабрике Звёзд «Звёздный дилижанс», где артист успешно дошёл до финала и занял в телепроекте почётное 3-е место. В данный момент Дмитрий Король активно занимается творчеством, появляется в теле- и радиоэфирах, готовит новые песни, принимает участие в благотворительных концертах и других социальных мероприятиях.

«Я искренне рад поделиться с вами этой работой. Это ритмичная и светлая песня, над которой трудилась международная команда очень талантливых ребят, за что всем огромное спасибо! Я надеюсь, что эта песня найдёт отклик в Ваших сердцах!», – говорит артист.

С 12 февраля новая песня Дмитрия Короля «Это и есть любовь» звучит в эфире многих музыкальных радиостанций, а также доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

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