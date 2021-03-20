В РАХ открывается выставка художественных работ Ильи Комова «Цветовой профиль»

31 марта 2021 года Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента Российской академии художеств Ильи Комова «Цветовой профиль». В экспозиции – более 40 работ нескольких последних лет, выполненных в излюбленных авторских жанрах пейзажа и портрета.
Имя Ильи Комова хорошо известно российскому и зарубежному зрителю. Он участник групповых художественных проектов, более 50 персональных выставок мастера с успехом прошли в России и за ее пределами. Выставка в Российской академии художеств – новый угол зрения, новая возможность осмысления природы творчества этого интересного автора.
Живопись и, в первую очередь, цвет остается для И.Комова универсальным языком общения с миром. Состояния, мимолетные впечатления, преломление света или игра теней, сложные сочетания цветов — предмет исследования и неустанного восхищения мастера. Исследователи называют его настоящим гурманом «тонких цветопластических нюансов и резких громких ударных акцентов. Он верит в живопись, как верили в нее большие мастера прошлого. Он пишет виды городов и пригородов, речные берега, горные дали, и вообще то, что можно видеть глазом, а не придумывать головой. Он ценит российские основы и фундаменты созерцательного, лирического, но притом и декоративного, «иконного» письма». Более 30 лет художник посвятил изучению технологии живописи в реставрационной мастерской Саввы Ямщикова. Возможно, поэтому столь выражена цветомузыкальность пластического и композиционного строя его работ.
В своём творчестве Илья Комов опирается на опыт не только мастеров древнерусской монументальной живописи, но и русского и французского искусства первой половины ХХ века. Это сочетание, наряду с несомненным даром чувства пространства и живописной свободой, позволяет художнику достигать образной глубины и острой эмоциональности своих произведений. Этот внутренний творческий диалог эпох и культур своеобразно акцентирован в экспозиции выставки, в своей пейзажной части объединившей работы, созданные в Москве, Петербурге и городах Юга Франции — Восточных Пиринеев. Коллиур, Сере — исторически эти французские города неразрывно связаны с изобразительным искусством ХХ века, здесь жили и творили Матисс, Пикассо, Майоль, Брак, Дерен, Марке, Сутин, Дюфи… В последние годы И.Комов, работающий в разных городах и странах мира, пишет и регулярно экспонируется в Сере. Незабываемым опытом для него стала творческая работа высоко в горах, в монастыре Сен-Мартен-дю-Канигу. Произведения, созданные там, также представлены на выставке. Пейзажи Волги и Невы, каналы Петербурга и долины Лангедока И.Комова – это, по словам искусствоведов, почти абстрактные цветовые «подборы». И все же художник никогда не жертвует видимой реальностью, создавая образы, основанные на натурном впечатлении.
Столь же предельно обобщены по форме, звучны и эмоциональны в цветовом отношении и портреты, составившие вторую значительную часть экспозиции. Пластический строй их монументален, рисунок знаково-лаконичен, цвет открыт. И одновременно авторские поиски в живописи подчинены выражению психологической глубины и индивидуальности модели, неповторимой тональности, живой и трепетной сущности образа.
Илья Олегович Комов родился в 1965 году в Москве. Выпускник МСХШ и Московского государственного художественного института имени В.И.Сурикова (живописная мастерская под руководством профессора Т.Т.Салахова, 1989 г.). С 1991 г. — член Союза художников России. В 2007 г. награжден серебряной медалью Российской академии художеств. Произведения художника находятся в собраниях отечественных художественных музеев, в российских и зарубежных частных коллекциях, в том числе в собраниях Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, Председателя партии Индийский Национальный Конгресс Сони Ганди.
Завершает работу выставка 11 апреля.
Текст подготовлен на основе статьи доктора искусствоведения, академика РАХ А.К. ЯКИМОВИЧАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.