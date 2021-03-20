В РАХ открывается выставка художественных работ Ильи Комова «Цветовой профиль»

31 мар­та 2021 года Рос­сий­ская ака­де­мия худо­жеств пред­став­ля­ет выстав­ку про­из­ве­де­ний чле­на-кор­ре­спон­ден­та Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств Ильи Комо­ва «Цве­то­вой про­филь». В экс­по­зи­ции – более 40 работ несколь­ких послед­них лет, выпол­нен­ных в излюб­лен­ных автор­ских жан­рах пей­за­жа и портрета.

Имя Ильи Комо­ва хоро­шо извест­но рос­сий­ско­му и зару­беж­но­му зри­те­лю. Он участ­ник груп­по­вых худо­же­ствен­ных про­ек­тов, более 50 пер­со­наль­ных выста­вок масте­ра с успе­хом про­шли в Рос­сии и за ее пре­де­ла­ми. Выстав­ка в Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств – новый угол зре­ния, новая воз­мож­ность осмыс­ле­ния при­ро­ды твор­че­ства это­го инте­рес­но­го автора.

Живо­пись и, в первую оче­редь, цвет оста­ет­ся для И.Комова уни­вер­саль­ным язы­ком обще­ния с миром. Состо­я­ния, мимо­лет­ные впе­чат­ле­ния, пре­лом­ле­ние све­та или игра теней, слож­ные соче­та­ния цве­тов — пред­мет иссле­до­ва­ния и неустан­но­го вос­хи­ще­ния масте­ра. Иссле­до­ва­те­ли назы­ва­ют его насто­я­щим гур­ма­ном «тон­ких цве­то­пла­сти­че­ских нюан­сов и рез­ких гром­ких удар­ных акцен­тов. Он верит в живо­пись, как вери­ли в нее боль­шие масте­ра про­шло­го. Он пишет виды горо­дов и при­го­ро­дов, реч­ные бере­га, гор­ные дали, и вооб­ще то, что мож­но видеть гла­зом, а не при­ду­мы­вать голо­вой. Он ценит рос­сий­ские осно­вы и фун­да­мен­ты созер­ца­тель­но­го, лири­че­ско­го, но при­том и деко­ра­тив­но­го, «икон­но­го» пись­ма». Более 30 лет худож­ник посвя­тил изу­че­нию тех­но­ло­гии живо­пи­си в рестав­ра­ци­он­ной мастер­ской Сав­вы Ямщи­ко­ва. Воз­мож­но, поэто­му столь выра­же­на цве­то­му­зы­каль­ность пла­сти­че­ско­го и ком­по­зи­ци­он­но­го строя его работ.

В сво­ём твор­че­стве Илья Комов опи­ра­ет­ся на опыт не толь­ко масте­ров древ­не­рус­ской мону­мен­таль­ной живо­пи­си, но и рус­ско­го и фран­цуз­ско­го искус­ства пер­вой поло­ви­ны ХХ века. Это соче­та­ние, наря­ду с несо­мнен­ным даром чув­ства про­стран­ства и живо­пис­ной сво­бо­дой, поз­во­ля­ет худож­ни­ку дости­гать образ­ной глу­би­ны и острой эмо­ци­о­наль­но­сти сво­их про­из­ве­де­ний. Этот внут­рен­ний твор­че­ский диа­лог эпох и куль­тур свое­об­раз­но акцен­ти­ро­ван в экс­по­зи­ции выстав­ки, в сво­ей пей­заж­ной части объ­еди­нив­шей рабо­ты, создан­ные в Москве, Петер­бур­ге и горо­дах Юга Фран­ции — Восточ­ных Пири­не­ев. Кол­ли­ур, Сере — исто­ри­че­ски эти фран­цуз­ские горо­да нераз­рыв­но свя­за­ны с изоб­ра­зи­тель­ным искус­ством ХХ века, здесь жили и тво­ри­ли Матисс, Пикассо, Май­оль, Брак, Дерен, Мар­ке, Сутин, Дюфи… В послед­ние годы И.Комов, рабо­та­ю­щий в раз­ных горо­дах и стра­нах мира, пишет и регу­ляр­но экс­по­ни­ру­ет­ся в Сере. Неза­бы­ва­е­мым опы­том для него ста­ла твор­че­ская рабо­та высо­ко в горах, в мона­сты­ре Сен-Мар­тен-дю-Кани­гу. Про­из­ве­де­ния, создан­ные там, так­же пред­став­ле­ны на выстав­ке. Пей­за­жи Вол­ги и Невы, кана­лы Петер­бур­га и доли­ны Лан­ге­до­ка И.Комова – это, по сло­вам искус­ство­ве­дов, почти абстракт­ные цве­то­вые «под­бо­ры». И все же худож­ник нико­гда не жерт­ву­ет види­мой реаль­но­стью, созда­вая обра­зы, осно­ван­ные на натур­ном впечатлении.

Столь же пре­дель­но обоб­ще­ны по фор­ме, звуч­ны и эмо­ци­о­наль­ны в цве­то­вом отно­ше­нии и порт­ре­ты, соста­вив­шие вто­рую зна­чи­тель­ную часть экс­по­зи­ции. Пла­сти­че­ский строй их мону­мен­та­лен, рису­нок зна­ко­во-лако­ни­чен, цвет открыт. И одно­вре­мен­но автор­ские поис­ки в живо­пи­си под­чи­не­ны выра­же­нию пси­хо­ло­ги­че­ской глу­би­ны и инди­ви­ду­аль­но­сти моде­ли, непо­вто­ри­мой тональ­но­сти, живой и тре­пет­ной сущ­но­сти образа.

Илья Оле­го­вич Комов родил­ся в 1965 году в Москве. Выпуск­ник МСХШ и Мос­ков­ско­го госу­дар­ствен­но­го худо­же­ствен­но­го инсти­ту­та име­ни В.И.Сурикова (живо­пис­ная мастер­ская под руко­вод­ством про­фес­со­ра Т.Т.Салахова, 1989 г.). С 1991 г. — член Сою­за худож­ни­ков Рос­сии. В 2007 г. награж­ден сереб­ря­ной меда­лью Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств. Про­из­ве­де­ния худож­ни­ка нахо­дят­ся в собра­ни­ях оте­че­ствен­ных худо­же­ствен­ных музеев, в рос­сий­ских и зару­беж­ных част­ных кол­лек­ци­ях, в том чис­ле в собра­ни­ях Гене­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН Кофи Анна­на, Пред­се­да­те­ля пар­тии Индий­ский Наци­о­наль­ный Кон­гресс Сони Ганди.

Завер­ша­ет рабо­ту выстав­ка 11 апреля.

Текст под­го­тов­лен на осно­ве ста­тьи док­то­ра искус­ство­ве­де­ния, ака­де­ми­ка РАХ А.К. ЯКИМОВИЧА

укра­ли