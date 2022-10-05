ЕКАТЕРИНБУРГ: Летний фестиваль сказок «Дикоросы» начал прием заявок от театров

«Дикоросы» – летний фестиваль сказок в Екатеринбурге, созданный командой Ural Music Night. В 2023 году он пройдет 3 июня. Программа включит в себя спектакли по сказкам, мастер-классы народных ремесел, лекторий от этнографов, ярмарку с поделками ремесленников Урала и многое другое.

Запущен прием заявок для театров и независимых коллективов. Если вы готовы показать на фестивале спектакль по сказкам народов России, до 27 января заполняйте форму по ссылке https://vk.cc/cgZbPa. В заявке указываются технический райдер театра, описание и концепция постановки, а также опыт коллектива в театральной индустрии.

Организаторы берут на себя выполнение технического райдера, затраты на дорогу и проживание коллективов из других городов и питание всех участников.

Впервые фестиваль «Дикоросы» состоялся в июне 2021 года. Следующим летом он собрал более 23 000 зрителей, а постановки показал 21 театр со всей России.

В 2023 году в рамках «Дикоросов» спектакли поставят уже 30 театров. Станьте одним из них, подав заявку https://vk.cc/cgZbPa.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото — Алексей ПАТЕНТНЫЙ

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