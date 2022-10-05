В «Арме» создали необычный плащ

Бренд верхней одежды DreamWhite и художник Сандра Ковальски оживили осенние будни и добавили в них чувственности. В бизнес-квартале «Арма» в Москве прошел перфоманс по кастомизации плаща-бестселлера бренда.

Сандра – профессиональный художник живописец-график, создатель уникального метода акриловой живописи. Она – признанный художник в России и за рубежом, постоянный гость на международных биеннале современного искусства, таких как «Cosmoscow» и International Art Fair, ее работа открывала выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство», которая прошла в «Манеже» в 2020 г.

«Помимо живописи, выставок и создания эксклюзивных сюжетов картин под заказ, я еще и предприниматель. Некоторое время назад я создала коллекцию купальников со своими картинами, и решила продолжить коллаборации с брендами одежды. Поэтому на предложение о сотрудничестве от DreamWhite я с радостью согласилась. Идея коллаборации заинтересовала меня, мы сразу обсудили варианты и начали работать. Стилистка, в которой работаю хорошо смотрится на разных поверхностях, особенно на предметах гардероба. Купить картину может себе позволить далеко не каждый, а одежда — это более доступный вариант, тем более если вы хотите выделиться. Кастомизация — отличный вариант показать свой художественный вкус».

Перфоманс по кастомизации плаща-бестселлера DreamWhite в «Арме», где находится один из магазинов бренда, вызвал интерес у публики, многие останавливались и спрашивали о происходящем. Художник написала уникальную картину специально для данного плаща, и воссоздала ее на кокетке изделия в реальном времени. Плащ получился очень «игривым». К элементу базового гардероба добавили «остроты» благодаря характеру картины.

«Хотелось создать что-то уникальное и сотрудничать с художницей, которая несет в массы свое видение — экспрессивность, эксперимент, экстравагантность и чувственный подтекст на каждой из картин. Этот посыл все-таки отличается от того, что есть DreamWhite — элегантность, аристократичность и женственность. Этот синтез и есть основная уникальность сотрудничества Сандры Ковальски и DreamWhite», — пояснил основатель DreamWhite Алексей Ильин.

Перфоманс станет превью коллаборации DreamWhite с Сандрой, и, возможно, в будущем появятся и другие кастомизированные предметы гардероба, которые можно будет приобрести в лимитированном количестве.

Кстати, сейчас в DreamWhite проходит акция: можно получить 50% скидку на весь трикотаж (футболки, топы, лонгсливы, тельняшки, кардиганы и т.д.) при покупке любой верхней одежды. Скидка работает при покупке офлайн и онлайн.

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