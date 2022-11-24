ЕКАТЕРИНБУРГ: Мюзикл «Семейка Аддамс» и инновационный спектакль-урок 

В Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области продолжается Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра». Президент фестиваля – композитор, народный артист России Максим Дунаевский.

22 ноября в рамках фестиваля Тюменский драматический театр представил мюзикл «Семейка Аддамс». Спектакль претендует на премию «Музыкальное сердце театра» в 10 номинациях:

ЛУЧШИЙ ТЕКСТ ПЕСЕН (АВТОР/ПЕРЕВОД) – Юлия Дякина;

ЛУЧШЕЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ (ХОРЕОГРАФ) – Анатолий Войнов, Ирина Кашуба;

ЛУЧШАЯ СЦЕНОГРАФИЯ (ХУДОЖНИК-СЦЕНОГРАФ) – Мария Утробина;

ЛУЧШИЕ КОСТЮМЫ (ХУДОЖНИК ПО КОСТЮМАМ) – Мария Утробина;

ЛУЧШЕЕ СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (ХУДОЖНИК ПО СВЕТУ) – Иван Виноградов;

ЛУЧШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА РОЛИ ВТОРОГО ПЛАНА – Жанна Сырникова (Элис Байнеке);

ЛУЧШАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ГЛАВНОЙ РОЛИ – Софья Илюшина (Мортиша Аддамс);

ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ГЛАВНОЙ РОЛИ – Александр Кудрин (Гомес Аддамс);

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР – Дарья Борисова;

ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР – Сергей Осинцев.

«В Тюмени нет ни одного музыкального театра, поэтому Тюменский драматический театр берет на себя нагрузку по всем жанрам, – комментирует продюсер Сергей Осинцев. – «Семейка Аддамс» – не первый поставленный у нас мюзикл, но такого большого, сделанного четко по бродвейской системе еще не было. Мы на протяжении 10 лет готовили артистов: в спектакле нет ни одного приглашенного певца или танцора, это все артисты нашего театра, драматические актеры. Им было сложно, но они справились: это совсем другой жанр, однако как раз драматическая основа здесь очень важна. «Семейка Аддамс» – не просто вокальная история, это спектакль, рассчитанный на широкую аудиторию, его поймет любой – и взрослый, и ребенок. Он, прежде всего, о семейных ценностях, о важности быть в семье друзьями, беречь свой семейный клан, оставаться единым целым и поддерживать друг друга, дорожить своими корнями в любой ситуации. Поэтому мы выбрали именно «Семейку Аддамс» и, думаю, не ошиблись, потому что это мюзикл, который попадает в каждое сердце».

Театральная студия Светланы Горшковой (Москва) показала на фестивале «Музыкальное сердце театра» постановку «Юная любовь в пяти театральных измерениях» – инновационный спектакль-урок, созданный по мотивам трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». По режиссерскому замыслу история любви героев раскрывается при помощи эстетических приемов пяти различных видов театра: это театр Диониса (Древняя Греция), театр Кабуки (Япония), театр дель-арте (Италия), театр Бертольда Брехта (Германия) и школа Станиславского (Россия). В спектакле Шекспир говорит с сегодняшними ромео и джульеттами, монтекки и капулетти, тибальтами и меркуцио о великой вечной любви и о преградах, встающих у нее на пути, но не способных заглушить истинный зов сердца.

Светлана Горшкова рассказывает, что представляет собой спектакль-урок: «В каждой сцене мы учимся. Актеры – в основном дети, 9 человек, также в постановке задействованы 5 профессиональных артистов. В этом спектакле уже поменялось три состава, дети вырастают, и приходят новые юные герои: спектакль живет своей жизнью. Для меня участие в фестивале «Музыкальное сердце театра» – большая радость. Всегда приятно, когда есть возможность выступить, показать свою работу и встретиться со зрителем».

Спектакль «Юная любовь в пяти театральных измерениях» является участником проекта «Юные актеры – детям Донбасса». Среди гостей в зале присутствовали дети с новых российских территорий и из семей участников СВО.

Фото – Вадим БАЛАКИН

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