САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Шуховские фермы в Молодежном театре

28 августа исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося инженера Владимира Шухова, новатора в сфере индустриальной архитектуры, автора знаменитой башни на Шаболовке. Владимир Григорьевич стал революционером во многом - изобрел металлические сооружения для нефтяной промышленности, совершил переворот в теплотехнике, разработал экономичные конструкции в области мостостроения, придумал легкие арочные конструкции и сетчатые перекрытия из металла, которые произвели настоящий фурор.

Сооружения Владимира Шухова сегодня можно встретить по всей России. Есть они и в Санкт-Петербургском Молодежном театре на Фонтанке.

В 1901 г. в Измайловском саду, где ныне располагаются Большая и Малая сцены Молодежного театра, открылся театр «Буфф». Каркас здания «Буффа» составили знаменитые металлические фермы Владимира Шухова. Театральный зал стал сооружением нового типа. Обширное внутреннее пространство зала, рассчитанного на 1200 зрителей, формировалось металлическими дугообразными конструкциями с двумя рядами промежуточных опор. В их верхней части помещались стилизованные изображения лир. Шуховские фермы были представлены на Всемирной торговой выставке в Париже в 1899 г. Там их и приобрел купец Петр Тумпаков, который привез фермы в Петербург и использовал их при постройке театра «Буфф» (архитектор Петр Резвый).

Здание театра перестраивалось. Последняя масштабная реконструкция завершилась в 2010 году – на месте бывшего «Буффа» стала работать Большая сцена Молодежного театра. В новом театре Шуховские фермы были сохранены, но изменилась их роль: если в театре «Буфф» они были несущими, то теперь их функция - декорационная и историческая. Сегодня каждый зритель, пришедший на спектакли, имеет возможность любоваться этим инженерным чудом, охраняемым КГИОП.

27 августа в 12:00 и в 14:00 в Молодежном театре состоятся первые в новом сезоне экскурсии «Тайны закулисья». Участники экскурсий смогут познакомиться с работой театральных цехов, а также увидеть знаменитые шуховские фермы. Билеты можно приобрести на сайте театра. Об экскурсиях в сентябре будет объявлено особо.

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