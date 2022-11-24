В Серпухов из Эрмитажа вернулись скульптуры XVIII века

В Арапском зале Зимнего дворца Эрмитажа г. Санкт-Петербург завершила работу выставка «Скульптура из коллекций Петра Великого», приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I.

Петр Великий собрал крупную, даже по европейским меркам, коллекцию скульптуры, насчитывавшую более 250 произведений, из которых до наших дней сохранилось примерно две трети. Первые произведения скульптуры попали в Летний сад около 1707 года.

«Эта выставка – как бы, вокруг «Венеры Таврической», гордости Эрмитажа. Внедрение в русскую культуру трехмерных скульптур из Европы было подлинной революцией, сделавшей нас, кроме всего прочего, наследниками античной художественной традиции», ‒ отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Выставка рассказывала о феномене петровской коллекции скульптуры, совершенно новом и особенном явлении для России начала XVIII столетия. В зале было представлено 19 скульптурных произведений, большая часть которых находится в собрании Государственного Эрмитажа.

Впервые с XVIII века были показаны вместе все шесть статуй античных богов и богинь из серии, исполненной итальянским скульптором Антонио Тарсиа (1662‒1739) специально для царицы Екатерины. Фигуры «Юпитер», «Юнона», «Аполлон», «Венера» хранятся в собрании Эрмитажа, а «Марс» и «Диана» – в Серпуховском историко-художественном музее.

«Марс» и «Диана» некогда входили в состав серии изображений мифологических божеств, которые предназначались для украшения Летнего сада в Петербурге. Произведения из собрания Ю.В. Мерлина в Москве с конца XIX века входили в коллекцию А.В. Мараевой в Серпухове, а с 1920 г. находятся в Серпуховском музее.

Перед открытием выставки реставраторы Эрмитажа поработали с «Дианой». Специалисты очистили ее, покрыли мастикой два шва и укрепили статую на постаменте.

Вчера скульптуры вернулись в Серпухов и заняли свое обычное место в музее на постоянной экспозиции западноевропейского искусства.

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