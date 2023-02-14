ЕКАТЕРИНБУРГ: На «New/Open Showcase Festival 2023» подвели итоги

1,5 миллиона рублей, приглашение на фестиваль или профессиональное продвижение релиза: рассказываем, какие призы достались победителям фестиваля.

11–12 февраля в «Синара Центре» прошёл фестиваль актуальной музыки New/Open, созданный командой Ural Music Night. За два дня прозвучало 8 часов концертов, более 17 часов лекций, а также мастер-классы, разбор треков представителями музыкальной индустрии, спиддейтинг с экспертами, шоурум музыкального оборудования маркет с книгами, пластинками, мягкими игрушками.

Обладателями грантов на реализацию музыкальных проектов стали:

«мытищи в огне» – 294 000 рублей от Евгения Владимировича Шароварина на съемку клипа на песню «à la russe»;

«ЗАЛПОМ» – 297 500 рублей от руководителя группы компаний «Виктория» Бориса Эдуардовича Шварца на запись альбома по мотивам этнографической экспедиции;

Settlers – 300 000 рублей от компании ЕВРАЗ на запись ЕР «Кружок»;

«Бром» – 297 400 рублей на гастрольный тур;

«Макодзеба» – 177 000 рублей от компании ЕВРАЗ на продвижение нового альбома, клипа и презентационных концертов.

За время фестиваля финалисты отдавали голоса за наиболее понравившиеся им коллективы. Приз в специальной номинации «Выбор музыкантов» от BandLink и Яндекс Музыки получила группа Settlers. Теперь для ребят соберут профессиональную команду для консультации по промо следующего релиза группы, помогут сделать максимально функциональную страницу на BandLink и расскажут о релизе на Яндекс Музыке.

В номинации «Выбор пользователей ВКонтакте» победила группа «ГАФТ». Им от представителей социальной сети достался купон на продвижение на 50 000 рублей и мерч.

Подарки от экспертов и партнёров фестиваля:

Ural Music Night пригласили на фестиваль группы «ЗАЛПОМ», «Бром», MATTEW, «дрель», «Макфа».

Сергей Мудрик подарил купон VK Музыки на промо новых релизов в рекламном кабинете «ВКонтакте» эквивалентом 100 000 рублей для вика кравцова и эквивалентом 50 000 рублей для групп «дрель» и «ИСПАНСКИЙ СТЫД».

VK Клипы – победитель в специальной номинации ADA D`ARTE.

Илья Бортнюк – приглашение на фестиваль STEREOLETO для группы «мытищи в огне».

Сергей Кривчиков – приглашение на фестиваль «ВолгаФест» для «Лус Киндер» и «Макодзеба».

MPC DISTRIBUTION: наборы оборудования для КАТЯ РИКЕДА, вика кравцова, Fauzia, «маяк» и софт для «АНДРЕГРАУНД», «внимание брусника!», VALERYANKA.

DenDerty – продюсирование, аранжировка, сведение и мастеринг EP для КАТЯ РИКЕДА.

Евгений Свалов – гостевой эфир в проекте «Русская кибернетика» для «Фреска».

Наталья Уланова – приглашение на фестиваль «Голос кочевников-2023» для «ЗАЛПОМ» и приглашение на шоукейс-фестиваль UU.SOUND для «маяк».

Александр Кушнир – приглашение на фестиваль «Индюшата» для «Бром» и «дрель».

Moscow Music School – грант 180 000 рублей на обучение для «Колоницкий».

Анна Храмова – приглашение на образовательный заезд Арт-кластера «Таврида» для «Макодзеба» и приглашение на участие в фестивале молодого искусства «Таврида.Арт» для «Дела поважнее».

Фудмаркет ESTORY – букирование группы «АНДРЕГРАУНД».

Cюзанна Иванова – участие в арт-резиденции: лаборатория для музыкантов M'uzLab для КАТЯ РИКЕДА и приглашение на мультижанровый фестиваль «Музсходка» (Тюмень) для группы «ИСПАНСКИЙ СТЫД».

Бизнес-школа RMA – грант на обучение по программе «Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений» для вика кравцова и сертификат на посещение трех лекций по программе «Менеджмент в музыкальном бизнесе и индустрии развлечений» для VALERYANKA, «Южный Север» и «Дела поважнее».

Максим Пушкин – приглашение на фестиваль «Белый июнь» для «Южный Север».

Doubletapp – 40 часов дизайна каждому обладателю гранта и победителям в номинациях «Выбор музыкантов» и «Выбор пользователей ВКонтакте».

Yoga – персональные юридические консультации от экспертов по авторскому праву всем победителям фестиваля и набор мерча группе pinkglasses.

Организаторы благодарят всех экспертов и партнёров за вклад в организацию фестиваля и призовой фонд. В этом году грантовый фонд фестиваля был сформирован за счёт партнёров. Так же, организаторы выражают благодарность компании ЕВРАЗ, руководителю группы компаний «Виктория» Борису Эдуардовичу Шварцу и Евгению Вадимовичу Шароварину.

«Самым главным преимуществом New/Open является то, что здесь собирается большое количество экспертов. Они видят наши анкеты, выступления и защиты, что дает стопроцентную гарантию того, что мы не останемся незамеченными. К тому же, есть спиддейтинг – отличная возможность задать интересующие вопросы и сказать им: «Привет, я "Макфа", позвоните мне», – смеясь поделилась Валерия Бурова.

«Существует множество фестивалей, на которые зазывают исполнителей, уже имеющих какую-никакую аудиторию. Олег Лузин, эксперт от Яндекс Музыки, поделился статистикой прослушиваний всех участников фестиваля. По ней видно, что практически у всех пока немного слушателей, и я надеюсь, что New/Open поможет участникам расширить свою аудиторию», – Лиза Зайцева, KASALISSA.

«Для нас New/Open – возможность научиться работать и выступать в стрессовых условиях, опыт живых выступлений (мы живем в разных частях страны, и у нас его в связи с этим гораздо меньше), опыт взаимодействия с экспертами и другими участниками», – Олеся Тимофеева, Beeswax & Olesya.

Приём заявок на New/Open начнётся осенью, где мы будем ждать еще более широкий спектр музыкальных жанров: джаз и фанк, рок и хип-хоп, поп и метал, экспериментальная электроника и классика. До встречи через год!

Проект реализуется при поддержке Росмолодежи.

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