С 25 февраля по 4 марта в Белгороде состоится XII Международный музыкальный фестиваль – BelgorodMusicFest 2023 «Борислав Струлёв и друзья». Арт-директор и идейный вдохновитель фестиваля, виолончелист, продюсер Борислав Струлёв приблизит весну яркими и разнообразными концертными программами. Слоган фестиваля – «Вспоминая open-air». Именно тот, который прошёл в августе прошлого года при поддержке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, собравший более 100 000 зрителей и более 500 артистов на 5 площадках Белгорода.

Мы продолжаем захватывающее музыкальное путешествие и приглашаем всех ценителей настоящего искусства в залы Белгородской государственной филармонии.

25 февраля откроет фестиваль Скрябин-гала «Звуковой зазыв» – литературно-музыкальная композиция по музыке Скрябина и прозе Бальмонта, в которой прозвучат фрагменты самых значимых и крупнейших сочинений Скрябина. С Симфоническим оркестром Белгородской филармонии под управлением дирижёра Большого театра России, лауреата международных конкурсов Алексея Богорада в роли чтеца выступит заслуженный артист России, пианист, композитор Александр Покидченко. Продолжит вечер «Романтика советской песни». Гостей ждёт выступление солистов – звёзд телевизионного проекта «Романтика романса» Ирины Крутовой, Алёны Долбик и Ильи Алтухова, а также инструментального ансамбля «Творческое содружество музыкантов» под управлением заслуженного артиста России Александра Покидченко. Начало в 17:00.

1 марта XII BelgorodMusicFest подарит публике музыкальный вечер с нотой ностальгии. Творческое приношение легендам романса и песни Вадиму Козину, Петру Лещенко и Изабелле Юрьевой представит актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка РФ Наталья Рожкова с её ансамблем. Во втором отделении выступит неподражаемый и полный драйва актёр театра и кино, певец и композитор Иван Замотаев и его «Замотаев-бэнд». Начало в 19:00.

Всё самое лучшее – детям! 3 марта театральную страницу фестиваля откроет спектакль «Красная Шапочка и волшебный пирог» от постоянного участника BelgorodMusicFest – Мастерской театральных ремесел Андрея Щукина (Москва). Это не классическая, а совершенно новая интерпретация всем известной сказки, в которой девочка победила зло и обрела много-много друзей. Эта постановка с огромным количеством шуток, танцев и музыкальных номеров понравится и малышам, и взрослым. Музыку к спектаклю написал Иван Замотаев – участник фестиваля. Начало в 19:00.

4 марта фестиваль завершится масштабным концертом. В первом отделении зрители увидят эксклюзивные музыкальные номера, посвящённые памяти великих композиторов – первопроходцев электронной музыки, авторов мелодий к известным фильмам – Вангелиса и Эдуарда Артемьева. Вместе с Бориславом Струлёвым их исполнят Симфонический оркестр Белгородской филармонии под управлением дирижёра Юрия Ткаченко, Академический хор Белгородской филармонии (главный дирижёр – Елена Алексеева). Специальным гостем станет баритон, выпускник Молодежной оперной программы Большого театра, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, лауреат фонда Владимира Спивакова, артист, выступающий на крупнейших сценах мира, Николай Землянских.

Первая часть второго отделения будет посвящена «Героическим песням» в исполнении актёра, уникального гармониста и исполнителя народных казачьих песен Юрия Щербакова, которого вы могли видеть в таких известных картинах как «Солнечный удар» и «Утомлённые солнцем 2: Цитадель» Никиты Михалкова, а также «Анна Каренина» Карена Шахназарова и других фильмах.

Завершит фестиваль уникальный инструментальный коллектив «Белый острог» – Two Siberians. Юрий Матвеев (гитара) и Артём Якушенко (скрипка). Уникальный инструментальный коллектив из Сибири, аналогов которому нет в мире. Оригинальное звучание гитары и скрипки, инновационный синтез жанров и стилей, экспрессивное звучание в сочетании с невероятно красивыми мелодиями, буквально сводят с ума зрителей во всем мире. Теперь услышать самобытный дуэт смогут и гости XII BelgorodMusicFest – «Борислав Струлёв и друзья». Начало в 17:00.

Добавит ярких оттенков в атмосферу фестиваля выставка виолончелей, расписанных красками всеми желающими белгородцами во время летнего open-air. Красочные виолончели украшали улицы Белгорода, а теперь будут стоять в фойе Большого зала Белгородской филармонии на протяжении всего фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.

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