КАЛИНИНГРАД: В Музее Мирового океана покажут фотографии России XIX в.

Морской выставочный центр Музея Мирового океана представит выставку «Россия глазами географа. Русский Север». Посетители увидят фотографии из коллекции Дмитрия Николаевича Анучина (1843–1923), известного русского антрополога, этнографа, археолога, географа, музееведа, выпускника физико-математического факультета Московского университета (1867).

Ученый-путешественник явился собирателем огромной фотоколлекции с образами России XIX века. Уникальное собрание (3649 единиц) хранится в Музее землеведения МГУ и включает произведения разных известных фотохудожников, в том числе работы самого Анучина. География снимков охватывает практически всю Россию. Также Дмитрий Анучин вёл активную деятельность по распространению географических знаний и созданию русской университетской географической школы, воспитал целую плеяду учеников. Дмитрий Николаевич стоял у истоков создания Географического музея Московского университета, который и возглавлял более 20 лет.

«Выставка представит уникальные свидетельства интереснейшего периода развития нашей страны на рубеже веков. Это и репортажная съемка, и пейзажи, и городские ландшафты, которые уже исчезли или изменились до неузнаваемости. Фотоснимки перенесут нас в прошлое, и это поистине увлекательное путешествие и в историю исследования северных широт, и в историю искусства фотографии», - подчеркнул куратор выставки, старший научный сотрудник музея-заповедника «Музей Мирового океана» Павел Матвиец.

На выставке в Музее Мирового океана будут представлены более 70 фотографий, повествующих о природе и народах Русского Севера. Часть из них запечатлела быт учёных международной экспедиции 1899-1900 гг., посвящённой исследованиям на Шпицбергене, а также виды самого острова. Выставка будет интересна ученым, в чью сферу интересов входит история и география, всем, кто увлекается фотографией, а также самому широкому кругу посетителей.

Выставка будет открыта с 16 февраля до 23 апреля 2023 г.

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