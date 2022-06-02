ЕКАТЕРИНБУРГ: Найк Борзов, Курара и многие другие на Ural Music Night

У Главпочтамта разместится площадка, названная в честь «Старого Нового Рока» – одного из крупнейших в России рок-фестивалей, проходившего в Екатеринбурге с 2000 по 2020 год.

24 июня на сцене выступят совсем разные рокеры. Кто-то из них, как «Ватерфолс», пишет песни о приключениях и мечтах, молодости и любви. Кто-то, как INTERWALL, – о проблемах и сложностях, играя полную рефлексии музыку. Чьи-то песни эклектичны, как у «ХПБ». Кто-то соблюдает жанровые традиции, как «Четыре Сыра».

На сцене «Старый Новый Рок» выступят «Андреграунд», Mika Vino, «Ватерфолс», «НАМБАТУ», Миша Лузин, «Ромашка», «Внимание», INTERWALL, «ХПБ», «Четыре Сыра», «Сезон Doждей».

Хедлайнерами площадки станут «Курара» и Найк Борзов.

«Курара» – одна из визитных карточек современной уральской сцены и особенное явление альтернативной музыки. На счету команды девять студийных альбомов. Весной 2022 года группа презентовала новый сингл «А я», состоящий из двух треков: «Письмо ’22» и непосредственно «А я» – первой ласточки предстоящего трибьют-альбома «Колибри», релиз которого запланирован на осень 2022

Обладатели «Приза имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму», участники трибьют-альбома Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда», осенью 2021 года «Курара» выпустила многослойный и сложносоставной альбом «Брут», который был включён в ТОП-10 релизов месяца по мнению «Коммерсантъ» и Colta, ТОП-95 лучших релизов года журнала Forbes.

Найк Борзов – певец, композитор, поэт и родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал в 90-х, а на всю страну прославился в нулевых сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза». Его песни знает каждый уважающий себя поклонник рок-музыки. Именно они принесли Найку Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире.

Сегодня на счету Найка 11 сольных альбомов, последний из которых – «Капля крови создателя» – вышел в 2020 году во время пандемии. Музыкант объездил с концертами всю Россию и много раз побывал в Европе, а теперь возвращается в Екатеринбург с выступлением в рамках фестиваля Ural Music Night.

Любимые песни и музыкальные сюрпризы, невероятно теплая атмосфера и бесконечные космические энергии – все это Найк Борзов.

Встречаемся 24 июня на сцене «Старый Новый Рок».

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