В Туле стартуют две уникальные выставки: «Пути авангарда. Восток–Запад» и «Народности России»

В начале июня в Туле откроются сразу две выставки из коллекции Фонда «Наследие» Императорского фарфорового завода. Местные жители, а также гости города смогут увидеть живописные работы из собрания художников-авангардистов, копии уникальных фарфоровых изделий, оригиналы которых хранятся в коллекциях Государственного Эрмитажа, Государственного центрального музея современной истории России, а также знаменитую коллекцию «Народности России», ставшей самой обширной скульптурной серией в истории русского фарфора.

6 июня 2022 г. в Атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля состоится открытие выставочного проекта «Пути авангарда. Восток–Запад» из коллекции Фонда «Наследие» Императорского фарфорового завода (экспонаты выполнены по историческим образцам, находящимся в собрании Государственного Эрмитажа и Государственного центрального музея современной истории России) и собрания Фонда «Русские меценаты». В этот же день в Доме Дворянского собрания (пр. Ленина, 44, г. Тула) состоится открытие выставки «Народности России» из собрания Фонда «Наследие» Императорского фарфорового завода (экспонаты выполнены по историческим образцам, находящимся в собрании Государственного Эрмитажа). Обе выставки будут экспонироваться до 6 июля 2022 г.

Выставочный проект «Пути авангарда. Восток—Запад»

Организаторы проекта: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Тульской области, Центр кинофестивалей и международных программ, Государственный центральный музей современной истории России, Фонд «Наследие» АО «Императорского фарфорового завод», Фонд поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты», ГУК ТО «Тульское музейное объединение», ООО «КиноФокус».

На выставке будут представлены живописные работы из собрания художников-авангардистов Виктора Седова, Алексея Паршкова и Анатолия Легостаева из собрания Фонда поддержки искусств и музейной деятельности «Русские меценаты», а также коллекция фарфоровых изделий, исторические оригиналы которых хранятся в коллекциях Государственного Эрмитажа, Государственного центрального музея современной истории России.

Исторически сложилось, что к наиболее значимому периоду русского искусства относятся работы авангардных художников ХХ века. Это целая система проникающих друг в друга стилей, концепций, теорий, языков, школ. Авангард в изобразительном искусстве можно понимать, как эксперимент — с концепцией, цветом, формой. «Новое искусство» проявило себя во всех видах творческой деятельности: музыкальных произведениях, литературе, драматургии, наиболее активно же его потенциал реализовался в изобразительном искусстве: живописи, графике, ДПИ. Агитационный фарфор — вершина творческой мысли советских художников первых лет революции. Он оказался настоящим документом эпохи, в котором отразились все волнующие искусство и общество тех лет проблемы: поиск новых образов и форм, с помощью которых идеи нового строя транслировались бы массам.

О выставке «Народности России»

Организаторы проекта: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Тульской области, Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд «Наследие» АО «Императорского фарфорового завод», ГУК ТО «Тульская областная филармония», ГУК ТО «Тульское музейное объединение», ООО «КиноФокус».

Выставка приурочена к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России*. На ней будет представлена коллекция «Народности России», ставшая самой обширной скульптурной серией в истории русского фарфора. Первоначальный проект включал в состав 400 фигур. После скрупулезной работы по отбору было принято решение об исполнении 73, т.е. 146 мужских и женских фигур в национальных костюмах. В основу списка народностей для фарфоровой серии были положены результаты первой Всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года. На должность скульптора был утвержден потомственный дворянин, скульптор и театральный декоратор Павел Павлович Каменский.

Серия стала уникальной не только по масштабу, но и по глубине проработки проекта. Эскизы выполнялись на основе экспонатов лучших этнографических собраний, фотоматериалов научных экспедиций. Модели создавались при непосредственном участии ведущих этнографов: в качестве научного консультанта был приглашен директор Музея антропологии и этнографии академик Василий Радлов. Каждая модель проверялась ведущими специалистами музея на соответствие антропологическим и этнографическим особенностям соответствующей народности. В количестве 3-4 штук в год фарфоровые фигуры должны были ежегодно представляться к Императорскому Двору перед праздником Рождества Христова, однако на деле мастера завода опережали темп, выпуская ежегодно до 15 фигур. Революция прервала десятилетний выпуск серии. После 1917 года новые модели не создавались, однако роспись фигур в различных вариантах продолжалась и в последующие годы. Полная коллекция, включающая все известные фигуры, находится в собрании Государственного Эрмитажа.

В рамках открытия выставки в Доме Дворянского собрания с музыкальной программой выступят солист Московской филармонии Илья Хардиков (тенор), лауреат международных конкурсов Юлия Велоче (сопрано) и солист «Москонцерта», концертмейстер Российской академии музыки им. Гнесиных Сергей Семёнов (партия фортепиано).

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* В соответствии с Указом N 745 Президента Российской Федерации В. В. Путина 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Его цель — популяризация народного искусства и сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей.

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