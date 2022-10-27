ЕКАТЕРИНБУРГ: Организаторы Ural Music Night раздали уральцам 350 000 рублей

Закончил работу акселератор социальных проектов Ural Music Volunteer Crew. Пять команд получили целевые гранты, эквивалентные 70 000 рублей, на реализацию проектов по направлениям социальная поддержка, образование, музыка, соцсети и СМИ, урбанистика и экология. Победившие участники получат возможность бесплатно консультироваться с экспертами на каждом этапе реализации проекта.

Проект «Апсайкл мастерская» займется обучением студентов и выпускников художественных ВУЗов апсайклингу – практике переработки вещей, позволяющей дать им новую жизнь. Команда проекта проведет четыре мастерских-лаборатории, где вместе со студентами коллективно создаст как одежду, так и предметы искусства. По результатам этого интенсива во ВКонтакте будет проведен открытый конкурс фоторабот с апсайкл-объектами. Победители получат полезные для дальнейшей работы призы. Целью проекта является обучение людей апсайклингу и популяризация этой практики в Екатеринбурге.

Основная идея проекта «Инклюзивная кулинария» – это адаптация детей с инвалидностью к бытовой жизни на кухне. Команда разработает пособие по кулинарии, где рецепты будут представлены в письменной и визуальной форме максимально простым и понятным языком (имеющиеся книги очень сложны для понимания). К пособию прилагается приложение на телефон, где дети смогут более подробно ознакомиться с рецептами с помощью простой анимации. Кулинария является одной из немногих профессиональных траекторий для людей с инвалидностью и создание инструмента более доступного обучения готовке может не только помочь в быту, но и обеспечить их работой.

Видео-подкаст «Не те люди» расскажет о деятелях культуры Екатеринбурга, часто скрытых от взора обычного человека. Команда стремится показать тех, чьими силами создаются крупные екатеринбургские проекты. Герои выступят проводниками в мир музыки, театра, кино, литературы, живописи. Планируется 14 выпусков, которые зрители смогут найти на всех доступных платформах.

Цель проекта «Мобильная студия звукозаписи OvalLab» – помочь людям, создающим социальные и культурные проекты быть услышанными. Создателям аудиовизуального контента часто приходится пренебрегать качеством звука ввиду дороговизны аренды и покупки качественного аудио-оборудования. Участники проекта купят оборудование и будут давать его активным екатеринбуржцам, тем самым помогая им улучшать качество создаваемого продукта.

Команда проекта «Вектор доверия» займется ресоциализацией молодых людей, отбывающих наказание в «Кировградской воспитательной колонии». Проект предполагает регулярные встречи студентов и представителей молодежных и общественных организаций с воспитанниками колонии. «Вектор доверия» позволит настроить контакт с воспитанниками, дать им полезные знания и умения и, самое главное, выстроить доверительные отношения, позволяющие им после освобождения обратиться к команде с любыми вопросами.

Организация акселератора и проведение регрантинга стали возможными благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, предоставившего грант обучающему проекту Ural Music Volunteer Crew.

Фото — Ульяна НОВИЦКАЯ

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