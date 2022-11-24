4 декабря в Красногорске пройдет IX фестиваль джазовой музыки «Пересекая время». Это уникальный проект Московской областной филармонии, который позволяет жителям и гостям Подмосковья услышать музыку мирового масштаба и самого высокого класса.

Идея фестиваля – показать связь времен и духовную преемственность поколений через музыкальные образы разных эпох. Авторы идеи и художественные руководители – заслуженные артисты России и лауреаты премии Правительства Москвы в области литературы и искусства пианист Михаил Иванов и контрабасист Андрей Иванов.

Уникальность фестиваля, проводимого с 2014 года, заключается в объединении разных жанров и стилей. Нынешний фестиваль посвящен связи музыки и живописи.

На сцену вместе с профессиональными артистами выйдут юные дарования Московской области.

Прозвучат джазовые импровизации от Игоря Федорова (кларнет), Дмитрия Илларионова (гитара), Андрей Румянцев (саксофон), Александр Зингер (барабаны), Екатерины Мочаловой (домра), братьев Михаила и Андрея Ивановых. Солистка Анна Бутурлина выступит совместно со своей воспитанницей, имя которой на данный момент держится в секрете.

Начало в 15.00. Место проведения: «Красногорск-Плаза».

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