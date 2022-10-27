«По-сибирски, с огоньком». Ансамбль русского танца «Огоньки» им. Гарри Полевого выступит в Московском Международном Доме Музыки

Концерт приурочен к 85-летию Алтайского края и 55-летию коллектива.

В гостях у Москвы — ансамбль русского танца «Огоньки»! Их называют «Сибирской березкой». Яркая гастрольная программа коллектива станет настоящим гимном красоте и духовной силе нашей страны. Танец во всем его многообразии от лирических хороводов, обыгрывающих «вечерочные ухаживания», до зажигательных плясок и шуточных хореографических зарисовок покажет ансамбль русского танца «Огоньки» из Алтайского края. Калейдоскоп сменяющих друг друга номеров воспринимается как непрерывный поток народной танцевальной стихии.

В концертах ансамбля «Огоньки» русский народный танец предстает во всей красе и самобытности. Каждый танец – это маленькая история, то завораживающая вдохновенным ритуалом народной пластики, то радующая своеобразным русским юмором, то удивляющая головокружительными трюками. Всегда восхищает зрителей разнообразие красочных костюмов ансамбля, стиль которых продолжает традиции праздничной народной одежды и урало-сибирской росписи.

Лучшие номера из репертуара, сногсшибательное мастерство артистов, любимые миллионами россиян мелодии и роскошные костюмы навсегда очаруют сердца гостей вечера!

В программе:

Алтай – земля сибирская (пост. Г. Полевого);

Колыванская напарочка (пост. И. Волонтович);

Колокольчики серебряные (пост. Г. Полевого);

Сибирская плясовая (пост. А. Зуева);

Встреча у колодца (пост. В. Часовникова);

Сударушка (пост. К. Ляпина);

Славгородская полька (пост. В. Гальперина);

Ухажеры (пост. А. Зуева);

Барыня (пост. Н. Романова);

Удальцы (пост. А. Штребеля);

Заневестилось лето красное (пост. Т. Кучеренковой);

Сибирская проходка (пост. С. Герасимова);

Сибирская топотуха (пост. Г. Полевого);

Фортеля (пост. А. Зуева);

По-сибирски, с огоньком (пост. Г. Полевого);

Калязинская кадриль (Б. Тионов) – инструментальная группа ансамбля;

Русская пляска (пост. Г. Рождествова).

«Огоньки» – один из старейших профессиональных хореографических коллективов Сибири: в 2022 году он отмечает свое 55-летие. Искусство артистов основано на сочетании современной хореографии и традиций народного творчества.

Выступления в крупнейших городах России, участие в культурных программах Олимпиады–80 (Москва), Зимней Олимпиады–2014 (Сочи), гастроли на Мальте, в Болгарии, Румынии, Венгрии, Германии, Италии, Польше, Бельгии, Франции, Испании, США, Японии и Китае принесли коллективу широкую известность. На Всероссийском фестивале народно-сценического танца «Истоки. Ветер перемен», проходившем в Красноярске, алтайские «Огоньки» были названы народным достоянием России.

Высокий уровень исполнительского мастерства позволил ансамблю тесно сотрудничать со многими выдающимися балетмейстерами и композиторами. Среди них – народный артист России Аркадий Кондаков, заслуженный деятель искусств Молдавии и Бурятии Иосиф Слуцкер, народный артист Украины Мирослав Вантух, заслуженный артист РСФСР Яков Коломейский, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии Григорий Гальперин, народный артист России Виктор Темнов и др.

Музыкальную основу репертуара коллектива составляют мелодии сибирского фольклора. Хореографические особенности русского сценического танца и колоритное звучание народных инструментов составляют в постановках ансамбля «Огоньки» единое художественное целое. Разнообразие костюмов, разработанных специально для каждого танца, придает всему шоу невероятную красочность. Стилистика костюмов продолжает традиции праздничной народной одежды и искусства Урало-Сибирской росписи.

Главный балетмейстер – заслуженная артистка России Ирина Менялина. Музыкальный руководитель – Александр Куликов.

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