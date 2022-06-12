ЕКАТЕРИНБУРГ: Тимур Шаов и «Приморский парк» – хедлайнеры Ural Music Night

На набережной в парке «Динамо» (Василия Еремина, 12) состоится «Уральское застолье». На площадке соберутся хранители традиций – хоровые коллективы русской песни из муниципальных центров культуры Екатеринбурга.
Там же пройдет «Городской пленэр» под руководством Анны Леоновой из арт-галереи «Тесто», галереи для молодых уральских художников, и Алексея Валентиновича Ефремова, российского пейзажиста из Екатеринбурга. 20 уральских художников за вечер напишут картины, которые будут проданы на аукционе. Вырученные средства пойдут на благотворительность. Присоединиться к пленэру может любой желающий. Всё, что нужно, – взять с собой краски, кисти, мольберт и холст.
Во дворе ОДО на Первомайской, 27 разместится площадка «Музыка народов России». На ней пройдет концерт «Урал казачий», где выступят народные хоры, ансамбли и сольные исполнители. Штаб Оренбургского войскового казачьего общества организуют выставку «Быт казаков Урала» и «Уральскую вечёрку»: вас ждут уральские традиционные молодежные игры, танцы и кадрили. В качестве хедлайнеров к ним присоединится Белорусский Государственный ансамбль «Песняры».
На сцене «Литературный квартал» на перекрестке Первомайской и Царской улиц сыграют и споют продолжатели глубинных традиций русской поэзии, преломленных сквозь призму вдумчивой бардовской песни. Наследие Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Иосифа Бродского, Юрия Визбора, Булата Окуджавы и других авторов своеобразно переплетено в творчестве необардов. Они сохранили присущую русской поэзии образность и выразительность, совмещенную с мелодичностью и интеллигентностью бардовской традиции. На сцене выступят Константин Морев, Екатерина Яшникова, ANA, Колямба. Хедлайнеры площадки – севастопольский музыкальный экипаж «Приморский парк», Тимур Шаов и Константин Завалин.
Тимур Шаов в авторской песне стоит несколько особняком. Борис Стругацкий сравнивал его творчество с песнями Галича и Юлия Кима, а сам Ким – с песнями Высоцкого и того же Галича. Но Шаов – разный. В его музыкальном формате и авторская песня, и рок-н-ролл, и романс, и баллада, и стилизации под городской фольклор, и национальные мотивы.
Вместе с Тимуром на сцену выйдут его друзья-музыканты: Николай Григорьев (гитара), победивший на конкурсе гитаристов, который проводила фирма «Сигма», и получивший первый приз – гитару из рук великого гитариста Томми Эммануэля, и мандолинист Михаил Махович, которого называют «золотой мандолиной России».
Константин Завалин – сочинитель песен, музыкант. Человек с юмором и самоиронией. Лирик, который умеет встроить грустинку в самую смешную песню и наоборот. Гость множества фестивалей авторской песни (сольно и в составе ансамбля или дуэта), среди которых крупнейшие знаковые и скромные региональные фестивали нашей страны. В 1970–80-е годы мощным объединяющим фактором и визитной карточкой молодежной культуры стали авторские песни. Сейчас эту музыку продолжают слушать и исполнять многочисленные педагогические и студенческие отряды. Площадка «Стройотрядовская песня» объединит их на летней эстраде Камерного театра (Пролетарская, 14).
Ural Music Night. 24 июня 2022, Центр Екатеринбурга. Вход свободный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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