Еврейский музей и центр толерантности объявляет о переносе фестиваля New Israeli Sound 2022 на 11 сентября

Организаторы New Israeli Sound 2022 объявили новую дату проведения фестиваля. Одно из главных музыкальных событий этой осени состоится 11 сентября в Еврейском музее и центре толерантности.

В этом году музыкальная программа New Israeli Sound будет представлена сразу на двух площадках — на улице и внутри музея выступят звезды лучших мировых музыкальных фестивалей. Гости смогут окунуться в неповторимую атмосферу Тель-Авива, где соединяются традиции и новейшие направления культуры и искусства, не только благодаря актуальному саунду, но и маркету, представляющему локальные модные бренды и стритфуд современной израильской кухни.

На главной сцене выступят джаз-фолк группа Yemen Blues, инди-проект DORJ, рок-бэнд Electric Zoo и битмейкер Rejoicer. Хедлайнер фестиваля — знаменитая тель-авивская певица Риф Коэн, исполняющая легкую фактурную поп-музыку, пронизанную ближневосточными мотивами и африканскими ритмами. На второй сцене — в музее — в эту ночь будут звучать диджей-сеты от Beatfoot и DORJ.

New Israeli Sound 2022 станет третьим по счету в истории Еврейского музея. Впервые фестиваль прошел в 2019 году — тогда здесь выступили Quarter to Africa, Jane Bordeaux, Garden City Movement и другие группы, известные как в Израиле, так и за его пределами.

Риф Коэн (Riff Cohen) — израильская поп-певица, автор песен, актриса и музыкант. В 2012 году выпустила свой первый сингл A Paris, видео которого на YouTube набрало более 4 млн просмотров. Песня возглавила одноименный дебютный альбом Риф, куда вошли песни на иврите, французском и арабском языках. В том же году она выступила на разогреве у группы Red Hot Chili Peppers в рамках их мирового турне в Тель-Авиве, а также подписала контракты со студией AZ Records и лейблом Universal Music. В 2013 году Коэн получила награду «Артист — прорыв года» от Израильской ассоциации композиторов, авторов и издателей музыкальных произведений (ACUM). Свою музыку Риф определяет как смесь ближневосточного городского рока, североафриканского фолка и раи, а на ее творчество повлияла музыка амазигов, гнауа и раи, в частности — алжирская певица Шейха Рабиа.

Yemen Blues — группа, исполняющая электрический фолк в оригинальной блюзовой, фанк и джазовой аранжировке. Команда музыкантов разного происхождения (Рони Иврин, Уругвай — перкуссия, Шанир Эзра Блюменкранц, Америка — уд) во главе с йеменским евреем — композитором и вокалистом Равидом Кахалани — использует традиционную йеменскую музыку и синтезирует ее ритмы в актуальные и сложные грувы.

Electric Zoo — квартет, сочетающий в своей музыке элементы психоделики, хард-рока, фанка, блюза и джаза, — одна из самых обсуждаемых рок-групп на музыкальной сцене Израиля уже много лет. Благодаря интенсивным гитарным соло и особой энергетике музыканты каждой своей записью и выступлениями возвращают слушателей в 70-е. Существенное влияние на группу оказали Джими Хендрикс, Led Zeppelin, Cream и Grand Funk Railroad. «Друзья играют рок, как это было раньше: жестко, профессионально и сложно. Честно говоря, это одна из самых профессиональных групп, которую я слышал в последнее время», — написал об Electric Zoo один из ведущих израильских блогов, посвященных музыке.

Rejoicer — Юваль Хавкин, также известный как Rejoicer, является одним из самых востребованных музыкальных продюсеров Тель-Авива и основателем лейбла Raw Tapes, где он организовал собственное израильское бит-движение. Юваль родился в Лондоне, в возрасте 5 лет переехал в Тель-Авив. С 14 лет он коллекционирует винил, а в 2006 году начал свой путь в музыкальном мире, работая в жанрах джангл и брейкбит. Позже Хавкин стал экспериментировать с хип-хопом, результатом чего стал альбом, выпущенный под псевдонимом Guadaloop. Всего музыкант выпустил более 20 пластинок под разными именами.

DORJ — певец, композитор, диджей и продюсер из Тель-Авива. Он сочетает экспериментальную электронику с чувственной поп-музыкой, благодаря чему рождаются его запоминающиеся мелодии.

Beatfoot — эйсид-техно, пост-панк и рейв-сет от основателя группы Beatfoot. Девиз артиста: «Любая музыка становится лучше, если играть ее быстрее». Выступление Beatfoot — это триповый диджейский сет на андеграундной рейв-вечеринке, а паузы между треками музыкант заполняет трэш-попом 90-х.

Время работы главной сцены: 15:00–23:00.

Время работы электронной сцены: 22:00–03:00.

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