Музыка И.С. Баха в Московской консерватории

15 июня в Малом зале консерватории прозвучит музыка И.С. Баха. Известные музыканты – концертмейстер Российского национального оркестра Татьяна Поршнева, лидер «Нового русского квартета» Юлия Игонина и заслуженный артист России Александр Князев – из обширного баховского наследия выбрали сонаты для скрипки и клавира.
Композитор создал этот цикл из шести сонат для скрипки и клавира (BWV 1014–1019) около 1720 года. Как считают исследователи, «скрипичные сонаты поражают неистощимой щедростью и рельефностью мелодики, многообразием круга настроений, широтой масштабов и интенсивностью развития, еще немыслимых в музыке его предшественников». Созданные в оригинале для клавесина и скрипки, эти сонаты прозвучат в концерт в сопровождении фортепиано, приближенные по звучанию к современности.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.