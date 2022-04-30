Культурные события мая

ВЫСТАВКИ

Дом Быта. Пять историй о том, как технологии меняют быт

18 мая Политехнический музей и Музей Москвы открывают совместную выставку «Дом Быта. Пять историй о том, как технологии меняют быт». Каким образом развитие технологий меняло домашнюю рутину? Каким виделся идеальный дом в середине прошлого века и как изменилось наше представление о нем сегодня? Когда понятия «умный дом» и «интернет вещей» станут такими же распространенными, как в свое время стиральная или швейная машина? Выставка — не хронологическое описание истории бытовой техники, а пять тематических пространств, где посетители знакомятся с научно-технологической эволюцией предметного мира. В экспозиции легко проследить связи между тем, как человек управляет своим бытом и проявляет себя во внешней среде. В каждом из пяти пространств — «Гостиная», «Кухня», «Работа и игра», «Чистота и красота» и «Дом без быта» — представлены знакомые многим предметы домашнего обихода разных лет, которые появились благодаря научным открытиям и техническому прогрессу: граммофоны, ламповые телевизоры, газовые и индукционные плиты, швейные машины, роботы-пылесосы, умные лампы и многое другое.

Когда: 18 мая — 31 июля.

Новая выставка проекта «Москва без окраин» о Преображенском районе

В Музее Москвы открыта выставка «Москва без окраин. Преображенка» — продолжение междисциплинарного проекта о районах и для районов, который стартовал в 2021 году.

На выставке «Москва без окраин. Преображенка» можно узнать о прошлом и настоящем отдельных пространств, которым кураторы присвоили статус «районов». Зрители познакомятся с жизнью старого Черкизово и старообрядческих общин, узнают, где располагаются рабочий поселок, увидят уникальные материалы о болельщиках футбольного клуба «Локомотив» и встретятся с художниками и ремесленниками, работающими сегодня в опустевших цехах Электрозавода.

Соавторами выставки стали более полусотни людей, которые живут или работают в районе Преображенское. Они поделились своими воспоминаниями, фотографиями и вещами, которые вошли в состав экспозиции наравне с предметами из коллекции Музея Москвы. Так, в экспозиции представлена фотоистория сноса старого Черкизова и строительства нового района, снятая школьниками в 1970 году; архив семьи фотолюбителей — кадры 1930-х, 1950-х и 1970-х годов с улицы Девятая Рота; предметы и святыни религиозных общин, которые делят между собой пространство бывшего Никольского монастыря, — православной и старообрядческой; экипировка и фотографии музея ФК «Локомотив». Для участия в проекте, необходимо заполнить специальную форму.

Выставку будут сопровождать образовательная и экскурсионная программы. События публичной программы будут проходить как в Музее Москвы, так и во дворе Электрозавода.

Когда: до 31 июля.

НОВАЯ КРАСИВАЯ ВЫСТАВКА. ВЕСНА

«Новая красивая выставка. Весна» — это продолжение проекта, открывшегося в Выставочном зале Парка «Зарядье» в начале года. В новой весенней редакции организаторы делают акцент на пробуждении природы, ярких цветах и красоте в чистом виде.

Экспозиция объединяет живопись, скульптуру, инсталляции, кинетические объекты и NFT 40 российских художников разных поколений. В проекте принимают участие Игорь Шелковский, Юрий Купер, Ростислав Лебедев, Евгения Буравлева, Мария Сафронова, Ирина Дрозд, Люся Воронова, Георгий и Ирина Тотибадзе, Саша Фролова, Роман Ермаков, Венера Казарова, Александра Weld Queen, Анастасия Кузнецова-Руф, Иван Коршунов, Вова Перкин, Дима Маконда, Андрей Новиков, Илья Гапонов, Вадим Леухин, Кирилл Бородин, Сергей Колосов, Юлия Низамутдинова и другие.

Когда: до 10 мая.

«Между землей и небом» в ГМИИ им. А.С. Пушкина

ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет выставку «Между землей и небом», на которой будут экспонироваться произведения из его собрания и коллекции Галины Маневич. В залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков можно будет увидеть офорты Рембрандта Харменса ван Рейна и Франсиско Гойи, работы Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга. Выставка состоит из четырех разделов, объединенных темой размышления человека о вечных противоречиях нашего мира. В разные эпохи художники осмысляли проблему конечности бытия и стремления к обретению вечности, воплощали в своем творчестве темы падения и искупления, отчаяния и надежды. Проект приурочен к 85-летию со дня рождения Эдуарда Штейнберга.

Когда: до 3 июля.

Валерий Кошляков. DOMUS MAXIMA

На выставке в Музее Архитектуры им. А.В. Щусева представлено более 60 живописных панно, объединенных главной темой творчества Валерия Кошлякова — архитектурой. Помимо масштабных красочных полотен пространство выставки наполнено фрагментами винтажной мебели, подобранными художником на улицах Парижа. Так, старинные предметы интерьера, окруженные яркими сюжетами картин, напоминают вечные памятники архитектуры, существующие в условиях постоянно обновляемых городских пейзажей. Развернувшись в анфиладе жилой усадьбы XVIII-XIX веков выставка гармонично демонстрирует переплетение истории, культуры и архитектуры.

Когда: до 12 мая.

ФЕСТИВАЛИ

Geek Day — Международный День гиков отметят 25 мая 2022 года на территории инновационного центра «Сколково»

В программе Geek Day в Сколково: парад невероятных электрических транспортных средств, тест-драйвы и гоночные заезды. Самые невероятные произведения технической мысли — автобусы, мотоциклы, багги, трикаты, и самокаты, созданные и тюнингованные их владельцами — пройдут парадом в честь Всемирного дня гика. Помимо прекрасной возможности увидеть способы кастомизации личных средств передвижения и прокатиться на них, гостей ждут мастер-классы по конструированию, дизайну, лекции от ведущих специалистов, а также музыка и многое другое. Проект проходит при поддержке Фонда креативных индустрий.

Принять участие в гик-параде может любой. Организаторы предлагают всем желающим заполнить простую конкурсную заявку на грант для создания необыкновенного транспортного средства на электрической тяге. Максимальная сумма гранта – 100 тысяч рублей. 30 апреля экспертное жюри выберет победителей и огласит полный состав участников парада. Вход на гик-парад бесплатный.

Когда: 25 мая.

Фестиваль “НЕБО: теория и практика”

Главный семейный фестиваль, посвященный всему, что может подняться в небо — от дронов, воздушных шаров до вертолетов и пилотажных самолетов — пройдет в подмосковной Балашихе в пятый раз. Фестиваль включает множество вдохновленных небом и полетами активностей, разделенных на две основные программы — в небе и на земле.

В “небесной” части программы: зрелищное шоу и трюки от ведущих пилотажных групп малой авиации, чемпионов Мира и Европы, показательные полеты новейших образцов летной техники, соревнования по вертолетному спорту, а также показательные выступления парашютистов и парапланеристов. На “земле” гостей ждет масштабная выставка, где будут представлены около сотни единиц летной техники на расстоянии вытянутой руки: уникальные самолеты и вертолеты, автожиры, планеры, парапланы, дельталëты, спортивные и коммерческие беспилотные летательные аппараты, последние разработки российского авиастроения в области малой и частной авиации. Образовательная часть будет представлена площадками знаковых московских учебных заведений, таких как МАИ, КБТ и др. и открытым лекторием, где можно послушать экспертов на темы безопасного поведения на небе и на земле, паблик-токи специалистов авиации. В тренировочной зоне гости смогут почувствовать себя настоящим пилотом, сесть за штурвал авиасимулятора. В детской программе юных любителей неба ждут интерактивные авиационные тренажеры, батутный парк, открытые уроки, детские экскурсии и мастер-классы.

Когда: 28-29 мая 2022 года, 11:00 — 21:00.

ТЕАТР

«Берегите ваши лица». Премьера спектакля по Вознесенскому с Shortparis

Что скрывается за лицом и чем вообще оно является, рассуждал Андрей Вознесенский в пьесе «Берегите ваши лица». В 1970 году по ней поставил спектакль Юрий Любимов в Театре на Таганке, спектакль прошел трижды и с большим успехом, после чего его запретили, а сама пьеса исчезла и больше нигде не ставилась. Спустя 50 с лишним лет Леонид Богуславский и Фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр этого текста, а режиссер Савва Савельев написал по его мотивам новую инсценировку, добавив к пьесе историю художника Владислава Мамышева-Монро. Специально для спектакля группа Shortparis написала песни на стихи Вознесенского, музыканты будут исполнять их живьем на каждом представлении. Участники постановки — артисты Вениамин Смехов, Александр Горчилин, Настя Лебедева, Иван Мулин, Андрей Ребенков, Олег Гущин, Ирина Выборнова, Игорь Бычков, Артём Шевченко, Никита Еленев.

Когда: 12, 13, 14, 15 мая

Где: Гоголь-центр (ул. Казакова, 8)

Вон там

«Вон там» — спектакль про человека, который потерял интерес к жизни. Одвара больше не радует маленький идеальный мир, собранный по инструкции из «Икеа». Домик у моря, любящая жена, славный сосед — всё это стало не важно, когда голос первозданной природы позвал на поиски себя. Что же такое «Одвар»? Где он? Уже — где-то вон там.

«Вон там» — пространство, где на фоне северных фьордов повседневный бытовой абсурд сталкивается с иррациональной изнанкой бытия. Это экспериментальная художественная конструкция, собранная из пьес Юна Фоссе с нарушением всех правил и нормативов — странная, как попытка из деталей для сборки стула сложить абстрактную скульптуру, но от этого не менее обаятельная.

Когда: 20 мая.

КИНО

Британский триллер «Точка кипения» об одном дне из жизни ресторана

Кинопрокатчик Capella Film выпустит в России фильм «Точка кипения». Это 90-минутная картина, действия которой разворачиваются в ресторане Лондона в канун Рождества. Фильм снят одним дублем и рассказывает о самом напряженном дне шеф-повара Энди (Стивен Грэм) и его команды. С самого утра в ресторан приходит проверка, лишающая за нарушения престижное заведение двух звезд. Ситуация накаляется, но это только начало в веренице неудач, с которыми придется столкнутся коллективу. Визит ресторанного критика, анафилактический шок у посетительницы, шантаж со стороны инвестора (Джейсон Флеминг) — зрителю предстоит узнать сможет ли Энди справиться с рабочими проблемами, когда его личная жизнь трещит по швам.

Когда: с 26 мая.

КНИГИ

Исторический роман Карме Риеры «В запредельной синеве»

Остров Майорка, времена испанской инквизиции. Группа местных евреев-выкрестов продолжает тайно соблюдать иудейские ритуалы. Опасаясь доносов, они решают бежать от преследований на корабле через Атлантику. Но штормовая погода разрушает их планы. Тридцать семь беглецов-неудачников схвачены и приговорены к сожжению на костре. В своей прозе, одновременно лиричной и напряженной, Риера воссоздает жизнь испанского острова в XVII веке, искусно вплетая историю гонений в исторический, культурный и религиозный орнамент эпохи.

ПОЛЕЗНЫЕ КУРСЫ

Английский в культуре

Музей Москвы открывает запись на курс английского языка, разработанный специально для сотрудников музеев и других культурных учреждений. Курс включает занятия с разбором музейной и искусствоведческой лексики, изучение техники написания текстов (блог об искусстве), создание презентаций и совершенствование разговорных навыков.

Курс будет проходить на платформе Zoom. Количество участников в группе — от 10 до 15 человек. Курс предполагает активное участие в обсуждении всех обучающихся.

Преподаватель — Надежда Лебедева, синхронный переводчик в области культуры (Музей Москвы, Музей современного искусства «Гараж», отдел культуры и образования Посольства Великобритании), педагог (НИУ ВШЭ, частная практика).

Когда: 12 мая — 9 июня.

Проект «Супергид в Переделкине. Курсы экскурсоводов по легендарному городку писателей»

Музей Москвы и Дом творчества Переделкино приглашают начинающих и опытных экскурсоводов принять участие в интенсиве, посвященном городку писателей. Слушатели курса узнают историю Переделкина, знаменитых писательских дач и их хозяев, а также научатся создавать собственные экскурсионные маршруты. Среди преподавателей — соучредитель «Фаланстера» и издатель «Горького» Борис Куприянов, москвоведы Денис Ромодин и Лариса Скрыпник, писатели и литературные критики Наталья Иванова, Павел Крючков, Александр Нилин, историк литературы Олег Лекманов.

«Супергид в Переделкине» подойдет тем, кто хочет освоить новую для себя профессию экскурсовода, а также для опытных гидов и сотрудников музеев, которые стремятся повысить квалификацию и получить знания о Переделкине.

В финале проекта его участники защитят перед экспертами авторскую версию прогулки по Переделкину и получат персональные рекомендации по итогам работы. По окончании курса все слушатели получат сертификат, а авторы самых удачных маршрутов смогут сотрудничать с Домом творчества Переделкино.

Даты проведения: 14 – 29 мая.

Арт-терапия: вызовы и форматы в меняющемся мире

Музей Москвы и студия «Само» запустили образовательный курс, посвященный арт-терапии. Мероприятия будут интересны арт-терапевтам, музейному сообществу и аудитории, интересующейся различными методами психотерапии.

Как метод арт-терапия сформировалась на стыке искусства, психотерапии, практик экспериментального образования и деятельности общественных движений. Особенность метода заключается в использовании творческого процесса или объекта искусства в качестве посредника для выражения эмоционального состояния человека. При этом не любое занятие творчеством можно считать арт-терапией. Полноценно и эффективно терапевтический процесс может происходить только в среде, которую модерирует профессионал.

Когда: 25 мая.

Регулярные группы по арт-терапии в Центре Гиляровского

Музей Москвы совместно со специалистами студии «Само» запускают регулярные закрытые очные группы арт-терапии для взрослых. Занятия будут проходить в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы.

Как метод арт-терапия сформировалась на стыке искусства, психотерапии, практик экспериментального образования и деятельности общественных движений. Особенность метода заключается в использовании творческого процесса или объекта искусства в качестве посредника для выражения эмоционального состояния человека. При этом не любое занятие творчеством можно считать арт-терапией. Полноценно и эффективно терапевтический процесс может происходить только в среде, которую модерирует профессионал.

Участниками и участницами группы могут стать люди старше 23 лет, испытывающие потребность в поддержке группы, нуждающиеся в социальной проявленности, проходящие сложный период жизни и видящие ресурс в творческом действии и в сообществе.

Занятия первой группы будут проходить по понедельникам, второй — по средам в течение 12 недель. Участие бесплатное. Место встреч — Музей Москвы и Центр Гиляровского, филиал музея. Для участия в группе необходимо заполнить заявку, затем пройти собеседование со специалистами из студии.

Даты проведения: 11 мая – 26 июля 2022.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Цветочный аттракцион в Парке «Зарядье»

В Парке «Зарядье» стартовал проект «Волны цветения» — масштабный природный аттракцион, который на протяжении весны, лета и осени 2022 года представит москвичам и гостям столицы цветочное ландшоу. Гости парка уже в скором времени увидят запоминающиеся цветочные массивы, к концу апреля здесь зацветут первоцветы — посаженные под зиму луковичные: хионодоксы, пушкинии, мускари, крокусы и анемоны.

Проект дополняет первоначальную концепцию «Зарядья» — создание образов пяти климатических зон России: тундры, леса, степи, луга и субтропиков в одном месте. Это не точная копия растительности природных территорий, а научно-обоснованный подбор растений-аналогов, устойчивых к городской среде. Каждая цветочная волна учитывает особенности парковых ландшафтов-аналогов, «подобрана» под визуальный образ и природно-климатические условия территории. При этом волны объединяют все зоны «Зарядье» в единый масштабный цветочный аттракцион.

Обновление направлено на формирование «идеального пейзажа» парка XXI века через сочетание классических приемов паркового искусства и элементов современного дизайна, архитектуры, технологий и экосреды.

Городской блошиный рынок

7, 8 и 9 мая в Музее Москвы будет работать Городской блошиный рынок. Тема мероприятия — «Приметы времени: смычка города с деревней». Развлекательные и образовательные события будут посвящены первой трети XX века, бытовым привычкам горожан и артефактам из повседневной жизни, сходству и различиям народного уклада и городской моды. На прилавках — предметы прошлых веков, работы московских современных художников и мастеров. Вход свободный.

Лаборатория звуковых исследований

До 6 мая Музей Москвы принимает заявки на участие в Лаборатории звуковых исследований Преображенки. Именно этому московскому району посвящена новая выставка междисциплинарного музейного проекта «Москва без окраин». В течение двух недель участники совместно с кураторами будут исследовать транзитные пространства Преображенки с помощью практик слушания и фиксирования звуковых ландшафтов — звуковых прогулок и звуковых карт, а также техник расширенного слушания и звукозаписи, которые позволяют воспринимать недоступные в иных случаях вибрации. К участию приглашаются все, кому интересны работа со звуком, слухом и исследование города.

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