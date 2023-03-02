ЕКАТЕРИНБУРГ: Три дня до конца приёма заявок на Ural Music Night

Ural Music Night — это ночь, когда город становится музыкой. Весь центр Екатеринбурга звучит на тысячи голосов. Звучат клубы и парки, площади и переулки, высотные здания и уютные кафе.

23 июня Екатеринбург снова на одну ночь станет музыкальной столицей мира. Сотни площадок будут звучать голосами тысяч артистов всех возможных и невозможных музыкальных жанров.

Кто может принять участие?

Принять участие в фестивале может абсолютно любой музыкальный коллектив. Металл или классика, солист или большой оркестр, Москва или Хабаровск – всё это не имеет значения. На площадках Ural Music Night место найдется любому творческому самовыражению. В этом году подать заявку могут и танцевальные коллективы.

Как подать заявку?

Подача заявок на Ural Music Night осуществляется только через официальный сайт фестиваля: uralmusicnight.ru

Какие условия и где с ними ознакомиться?

Все условия и порядок экспертного отбора описаны в положении фестиваля.

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